Bernardo Dugin adianta o que está por vir em A Rainha da Pérsia: ‘Muita ação, adrenalina e mistério’

Bernardo Dugin interpreta Teres em A Rainha da Pérsia (Leandro Marcio @leandro.mls/Divulgação/Seriella Productions)

Bernardo Dugin irá interpretar Teres na série A Rainha da Pérsia, que estreia ainda neste ano na RECORD. No Instagram, o ator respondeu algumas curiosidades do público sobre o personagem e a superprodução.

Um dos internautas questionou o ator sobre os locais onde as cenas são gravadas. “Depende do cenário. Aqui no Brasil, estamos gravando, por enquanto, no estúdio e na cidade cenográfica”, contou.

Já outro seguidor quis saber se Bernardo tem participado de cenas difíceis. “O Teres e o Bigtã (Felipe Miguel) têm umas sequências de tirar o fôlego. Muita ação, adrenalina e mistério”.

O intérprete de Teres ainda confidenciou: “Estou muito ansioso para nossa estreia”.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E a partir de 22 de abril, não perca os episódios da décima temporada da série Reis, A Decadência, na emissora.