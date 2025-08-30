Maurício Ribeiro surpreende fãs ao soltar a voz com sucesso de Thiaguinho Intérprete de Bildade em A Vida de Jó encanta com clássico do pagode Fora das Telas|Do R7 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maurício ribeiro encantou os fãs nas redes ao cantar sucesso do pagode Reprodução/Instagram

Maurício Ribeiro, que dá vida a Bildade, um dos amigos do protagonista da série A Vida de Jó, que já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 15 de setembro na tela da RECORD, mostrou um talento além da atuação e deixou seus seguidores encantados.

O ator compartilhou um vídeo cantando a música Em Busca da Minha Sorte, do cantor Thiaguinho, e surpreendeu pela voz afinada e cheia de emoção.

Na publicação, Maurício escreveu: “Uma vibe dessa para começar bem a semana”, transmitindo a energia positiva do momento.

Os fãs, claro, não deixaram de reagir. Uma seguidora elogiou: “Muito bom!”.

Já outra, feliz em acompanhar a performance de casa, comentou: “Que coisa boa essa música!”.

Confira a publicação:

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, que retornou ao Brasil e à emissora apenas para conduzir o projeto.