Maurício Ribeiro surpreende fãs ao soltar a voz com sucesso de Thiaguinho
Intérprete de Bildade em A Vida de Jó encanta com clássico do pagode
Maurício Ribeiro, que dá vida a Bildade, um dos amigos do protagonista da série A Vida de Jó, que já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 15 de setembro na tela da RECORD, mostrou um talento além da atuação e deixou seus seguidores encantados.
O ator compartilhou um vídeo cantando a música Em Busca da Minha Sorte, do cantor Thiaguinho, e surpreendeu pela voz afinada e cheia de emoção.
Na publicação, Maurício escreveu: “Uma vibe dessa para começar bem a semana”, transmitindo a energia positiva do momento.
Os fãs, claro, não deixaram de reagir. Uma seguidora elogiou: “Muito bom!”.
Já outra, feliz em acompanhar a performance de casa, comentou: “Que coisa boa essa música!”.
Confira a publicação:
A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, que retornou ao Brasil e à emissora apenas para conduzir o projeto.