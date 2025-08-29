Mharessa dá show de estilo e arranca elogios: ‘Uma das mulheres mais lindas do Brasil’
A atriz é Sera em A Vida de Jó, que já está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na RECORD
Mharessa, interprete de Sera na versão jovem da série A Vida de Jó, que estreia no dia 15 de setembro na tela da RECORD, impressionou os fãs nas redes sociais com fotos cheias de estilo. Nas imagens, a atriz apareceu vestindo um look marrom, óculos escuro e coturno.
Os seguidores aprovaram a escolha: “Estilosa sempre”. Outro disse: “Uma das mulheres mais lindas do Brasil.”
A atriz é um sucesso no Instagram, e conta com 6,1 milhões de seguidores.
Confira o post abaixo:
A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, que retornou ao Brasil e à emissora apenas para conduzir o projeto.