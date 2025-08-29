Logo R7.com
A Vida de Jó

Mharessa dá show de estilo e arranca elogios: ‘Uma das mulheres mais lindas do Brasil’

A atriz é Sera em A Vida de Jó, que já está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na RECORD

Fora das Telas|Do R7

A atriz de Sera posta foto nas redes sociais e encanta seguidores Reprodução/Instagram

Mharessa, interprete de Sera na versão jovem da série A Vida de Jó, que estreia no dia 15 de setembro na tela da RECORD, impressionou os fãs nas redes sociais com fotos cheias de estilo. Nas imagens, a atriz apareceu vestindo um look marrom, óculos escuro e coturno.

Os seguidores aprovaram a escolha: “Estilosa sempre”. Outro disse: “Uma das mulheres mais lindas do Brasil.”

A atriz é um sucesso no Instagram, e conta com 6,1 milhões de seguidores.

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, que retornou ao Brasil e à emissora apenas para conduzir o projeto.

