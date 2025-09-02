Logo R7.com
A Vida de Jó

A Vida de Jó: diretor-geral Alexandre Avancini elogia Enzo Krieger e Mah Duarte

Nova minissérie da RECORD estreia dia 15 de setembro, às 21h

Novidades|Do R7

Alexandre Avancini elogia Enzo Krieger e Mah Duarte Reprodução/Instagram

A Vida de Jó estreia dia 15 de setembro, às 21h, na tela da RECORD. Nas redes sociais, o diretor-geral da minissérie, Alexandre Avancini compartilhou um clique nos bastidores das gravações ao lado dos protagonistas da primeira fase, Enzo Krieger e Mah Duarte.

Na publicação, os intérpretes de Jó e Raquel aparecem ao lado de Avancini, que escreveu na legenda: “Elenco incrível”.

