A Vida de Jó: diretor-geral Alexandre Avancini elogia Enzo Krieger e Mah Duarte Nova minissérie da RECORD estreia dia 15 de setembro, às 21h Novidades|Do R7 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 )

Alexandre Avancini elogia Enzo Krieger e Mah Duarte Reprodução/Instagram

A Vida de Jó estreia dia 15 de setembro, às 21h, na tela da RECORD. Nas redes sociais, o diretor-geral da minissérie, Alexandre Avancini compartilhou um clique nos bastidores das gravações ao lado dos protagonistas da primeira fase, Enzo Krieger e Mah Duarte.

Na publicação, os intérpretes de Jó e Raquel aparecem ao lado de Avancini, que escreveu na legenda: “Elenco incrível”.

Confira:

Elenco comenta final das gravações da série:

