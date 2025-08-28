Alex Gruli celebra personagem em Paulo, O Apóstolo e comenta ambições de Félix: ‘Sede pelo poder’ Ator destaca articulações do vilão e elogia trabalho na RECORD Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

Alex Gruli comenta ambições de Félix na trama Reprodução/RECORD

Alex Gruli tem chamado a atenção dos fãs de Paulo, O Apóstolo como o frio e sagaz Félix. O procurador romano chegou ao poder em meio a atitudes questionáveis, como as sabotagens a Cumano (Jorge Mesquitta) e as chantagens a Agripa (Cirillo Luna).

Ao site oficial, Alex celebrou mais um personagem na RECORD e comentou as ambições de Félix. Segundo o ator, o procurador está a todo momento em busca dos próprios interesses.

“A ambição dele é crescente até determinado ponto. Começa como alguém ligado ao Cumano de uma forma inferior. É o maior momento de sede pelo poder. E quando ele alcança, percebe que o poder traz problemas”, avaliou Alex.

Para se manter no controle do que ocorre em Jerusalém, Félix usa da chantagem contra Agripa para consolidar sua influência. Para isso, descobre o segredo envolvendo o nobre e a irmã Berenice (Bianca Palheiras), além da paternidade de Isabella (Malu Mello), filha de Agripa (Cirillo Luna) com Rode (Michelle Batista).

Com isso, consegue se casar com Drusila (Rafaela Sampaio), a outra irmã de Agripa, por quem se apaixona.

Alex Gruli comenta alianças e chantagens de Félix contra Agripa Reprodução/RECORD

“O Félix constrói as relações sem pontas soltas, com os religiosos, os soldados e até com a nobreza judia. São ‘parceiros’ nessa investida que o deixam chegar ao poder. [Com o casamento] ele se humaniza”, comentou sobre as nuances do personagem.

Alex contou como buscou trabalhar as complexidades de Félix ainda na preparação: “Ele é um personagem real. Os textos falam que ele era corrupto e frio, e a dramaturgia trouxe isso perfeitamente. Ao mesmo tempo, o humanizou em determinados momentos”.

Em seu terceiro trabalho na RECORD, o ator se emocionou ao lembrar da trajetória na emissora:

“A RECORD me salvou. Comecei a gravar Gênesis (2021) no meio da pandemia. Chorava todos os dias por não ter trabalho e fui chamado. Vim fazer e fiquei realizado. Depois, em Reis (2022), tive um personagem maior e agora me deram um presente. Esse caminho como ator, vejo que a Seriella Productions reconheceu a qualidade do meu trabalho”.

Alex Gruli se emociona ao falar do trabalho na RECORD Reprodução/RECORD

Alex demonstrou gratidão e evolução profissional entre as três produções da qual fez parte: “É uma felicidade, um dos melhores lugares para se trabalhar. Raramente fui tão feliz em um lugar que me respeitasse. Meu engrandecimento profissional como ator tem a ver também com a estrutura que é fornecida”.

Conexão Paulo, O Apóstolo e O Senhor e a Serva

Alex é casado com Thaís Melchior, conhecida do público da emissora como a Raquel de Gênesis. Atualmente, a atriz grava O Senhor e a Serva, como Isabella na versão adulta. A personagem aparece em Paulo, O Apóstolo e é uma peça no jogo de chantagem de Félix contra Agripa.

“A Thaís veio fazer teste para uma outra série. Falei para ela passar no estúdio depois e qual era a cena quando entrou? Eu e Isabella. Muito tempo depois, fez teste para o spin-off e foi incrível. Falamos que o Félix causa alguns traumas de infância na Isabella e que a Thaís vai ter que lidar com eles na fase adulta”, revelou.

Alex Gruli celebra personagem em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

“Temos muito amor por aqui e comemoramos o fato de trabalhar em um lugar que amamos. E é como se estivéssemos no mesmo trabalho porque O Senhor e a Serva é uma continuação com outro viés, outro olhar”, completou.

Por fim, Alex adiantou o que o público pode esperar de Félix nos próximos episódios: “Ele constrói um arco dentro da trama de uma luta incessante pelo poder, mas, ao mesmo tempo, vai ter a redenção nem que seja um pouco, é um personagem completo”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Relembre frases marcantes da série:

