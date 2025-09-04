Augusto Zacchi analisa revelação do passado de Himeneu em Paulo, O Apóstolo: ‘Único momento em que ele explode’ Ator aponta motivações para vingança contra o protagonista e ressalta parceria e cumplicidade da equipe da superprodução Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

Augusto Zacchi comenta revelação do passado de Himeneu em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Augusto Zacchi surpreendeu o público com a revelação do passado de Himeneu e o plano de vingança contra o protagonista de Paulo, O Apóstolo. Em uma sequência forte, o guarda do templo expôs todas as mágoas contra os apóstolos e agrediu Paulo (Murilo Cezar).

Em entrevista ao site oficial, o ator contou como foi gravar a cena e a preparação para esse momento de um personagem que, até então, sempre se mostrou muito discreto, trabalhando nos ‘bastidores’, sem revelar o que pensava nem suas reais motivações.

“É mais um antagonismo que o Paulo tem, mas acaba vindo de onde ele menos espera, que é de um dos discípulos dele. E ele que chamou Himeneu para se juntar ao grupo, criando um perigo próximo e não perceptível”, refletiu Augusto.

Na trama, Himeneu é o responsável por alertar Paulo de que os integrantes do Sinédrio querem prendê-lo. Com isso, ganha a confiança do apóstolo e passa a segui-lo para levar o Evangelho a outros lugares. No entanto, Himeneu mantinha contato com Jonatas (Caio Paduan) na tentativa de conseguir provas de que Paulo blasfemava contra Deus.

Augusto Zacchi comenta sobre o perigo que Himeneu sempre representou a Paulo Divulgação/Seriella Productions

“Ele está ali com muita paciência, e de uma forma muito velada, observando o tempo todo e aguardando o melhor momento para fazer aquilo que se propôs”, apontou o ator.

Discreto e de poucas palavras, Himeneu já tinha despertado um alerta a Paulo. No entanto, a revelação das suas reais motivações veio em um momento surpreendente. Ao lado de outros inimigos do apóstolo, o guarda do templo acusa os cristãos de se aproveitarem das pessoas e serem responsáveis pela morte do amor de sua vida, Safira (Maiara Curi).

“É o único momento em que ele explode. Acho que a explosão não o define, porque o que é verbalizado é o que está guardado durante muitos anos, com uma dor muito grande. E quando aprisionamos questões difíceis por anos, quando vêm à tona, é como se fosse uma erupção mesmo”, refletiu Augusto.

Em flashbacks, o público acompanhou a relação de Himeneu e Safira, irmã de Matias (Daniel Dalcin) e casada com Ananias (Guigo Fernandes), com quem ia fugir. No entanto, a jovem foi morta pelo marido, o que levou o guarda e Matias a responsabilizarem os cristãos e buscarem vingança.

Himeneu, personagem de Augusto Zacchi, se juntou a Paulo para buscar provas contra o apóstolo Divulgação/Seriella Productions

“Me preparei para esta cena desde o início das gravações. Foi o acúmulo de tudo. E, por coincidência, essa cena foi gravada na fase final. Sabia o que a sequência precisava e deixei essa intuição sair. Tentei confiar nesse tempo todo de trabalho e toda a vivência foi feita”.

“O que percebi é que gerou um certo susto, pois é um personagem que, mais observa do que fala, e quando fala é sempre muito discreto”, completou o ator.

Ainda sobre a sequência, Augusto acrescentou: “Não está no texto, mas quando gravamos foi onde me veio, que, ao mesmo tempo em que ele está ali falando tudo, também sente uma conexão com Paulo”.

Com as gravações finalizadas e os últimos episódios em exibição na tela da RECORD, Augusto apontou a parceria e profissionalismo de todos os envolvidos. O ator revelou que, durante a gravação em que Paulo é preso no Sinédrio e o passado de Himeneu vem à tona, houve uma preocupação grande por parte do elenco com Murilo Cezar.

De acordo com Augusto, como o protagonista tinha que ficar no chão para a gravação, e havia muita gente envolvida, entre elenco e equipe, sempre que havia algum ajuste de câmera ou luz, os atores se aproximavam de Murilo.

“Isso define bem como foi esse trabalho. Um grupo que se cuidou, se olhou e se preservou o tempo todo. Não é sempre que isso acontece. Foi especial, neste sentido, com as pessoas envolvidas de todos os setores, um campo muito harmonioso e afetivo. E é muito bom quando isso acontece”, concluiu o ator.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD