Gustavo Vaz e Malu Falangola destacam como o perdão transformou as vidas de Apolo e Cloe em Paulo, O Apóstolo Personagens se envolveram às escondidas, mas confessaram o pecado e começaram uma nova vida guiada por Deus Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 )

Apolo e Cloe se reconciliam com Deus após o pecado Reprodução/Univer Vídeo

Em Paulo, O Apóstolo, Cloe (Malu Falangola) deixou a prostituição para trás após conhecer a Deus e se tornou uma mulher de fé. Ela foi a responsável por enviar uma carta a Paulo (Murilo Cezar) detalhando as desavenças na igreja de Corinto, tal qual era liderada por Timóteo (João Fernandes), Silas (André Luiz Miranda) e Apolo (Gustavo Vaz), um homem habilidoso com as palavras, mas que causava dúvidas entre os discípulos por não ter o Espírito Santo.

Cloe e Apolo se envolveram às escondidas e, após um tempo tomado pela culpa, o rapaz decidiu confessar o pecado a Paulo (Murilo Cezar) e começar uma nova vida com Jesus. Em entrevista ao site oficial, Malu Falangola e Gustavo Vaz refletem sobre a trajetória do casal na trama.

“O Apolo está diante de uma missão muito profunda na igreja de Corinto e acaba falhando por ultrapassar limites com a Cloe. Ao mesmo tempo em que é um amor profundo, é também um desafio para ele entender como seguir esse sentimento da maneira correta”, ressalta Gustavo Vaz.

“Através do convívio, surgiu uma atração entre os dois, e eles não conseguiram segurar. Mas se sentiram muito culpados por causa disso”, explicou Malu.

Personagens se relacionam antes de serem compromissados Reprodução/Univer Vídeo

Depois da repreensão de Paulo, Apolo pediu perdão a Cloe. A jovem também se desculpou e testemunhou sobre seu batismo e o perdão de Deus. Em uma cena emocionante de reconciliação, os dois decidiram se casar.

“Com o tempo, encontrando pessoas muito importantes no caminho, fundamentalmente o Paulo, Apolo percebe o que precisa ser feito para conseguir viver esse amor da forma mais bonita possível. Foi um momento bem especial”, revela Gustavo.

A intérprete de Cloe complementa: “Depois de um bom tempo eles conseguem se olhar novamente com perdão, tanto para Jesus quanto para eles mesmos. E entendem como é viver o verdadeiro amor, baseado na cumplicidade e no temor a Deus”.

Paulo repreende Apolo sobre envolvimento com Cloe Reprodução/Univer Vídeo

Apolo, então, surpreendeu a todos com um discurso em que se reconhece pecador e demonstra o desejo de ser batizado pelo apóstolo. “Foi muito significativo para o personagem e para mim também enquanto ator. O Apolo tem uma jornada bonita de reconstrução e o batismo é o que faltava para ele começar uma nova vida com Jesus”.

Malu elogia o trabalho de Murilo Cezar e Gustavo Vaz na superprodução. “Eles são incríveis. Foi a primeira vez que contracenei com os dois. São colegas muito gentis e generosos. O Murilo está em basicamente todas as cenas, mas sempre aberto para trocas. Foi bonito gravar com ele. E o Gustavo, tivemos uma empatia imediata. Em cena, prezamos muito pela conexão dos personagens para levarmos uma história verdadeira ao público”.

Cloe e Apolo encontram no perdão de Deus a chance de recomeçar Reprodução/Univer Vídeo

O intérprete de Apolo também enalteceu o profissionalismo dos colegas. “O Murilo é um ator disciplinado e gentil na mesma proporção. Fiquei bastante admirado com o cuidado e o carinho dele no trabalho. Assim como a Malu, uma atriz generosa. Ela é uma pessoa divertida, carismática, e tem um jogo afiado. Me senti muito à vontade e em segurança com ela. A troca com os dois foi muito bonita”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

