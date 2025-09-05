Floriano Peixoto se despede de Caifás com cena intensa em Paulo, O Apóstolo: ‘Uma das mais impactantes que já fiz’ Personagem morre na frente da família em momento de possessão Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

Caifás teve um ataque de raiva e tirou a própria vida Divulgação/Seriella Productions

A relação de Jonatas (Caio Paduan) e Caifás (Floriano Peixoto) em Paulo, O Apóstolo foi marcada por mágoas e ciúmes desde o início da trama. Os problemas entre os dois ficaram ainda mais nítidos ao público com a morte do personagem de Floriano Peixoto, após um ataque de raiva com o cunhado. No episódio cheio de ressentimentos narrado por Jonatas, Caifás apareceu tendo uma ascensão de ódio e tirou a própria vida em um momento de possessão.

Ao site oficial, Floriano relembrou a cena intensa, que fez parte das primeiras semanas de gravação do projeto. De acordo com o ator, apesar de ter estudado o texto e se preparado para a sequência, ele preferiu não ensaiar em casa.

“Foi uma das [sequências] mais impactantes que eu já fiz. Me coloquei no estado de emoção que aquela cena necessitava e foi meio de improviso. Tinha marcas [cênicas] para eu cumprir, mas o que eu senti, de fato, foi uma surpresa”, revela.

A morte de Caifás foi a última cena do estúdio no dia, com cerca de sete páginas. O ator contou, ainda, que apesar da intensidade da gravação, ficou satisfeito com a sequência.

“Soltei uma carga emocional grande e pesada, mas fiquei muito feliz com o resultado”, conta.

Sequência da morte de Caifás aconteceu nas primeiras semanas de gravação de Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Parceria com Caio e Murilo

No início da superprodução, Caifás e Saulo (Murilo Cezar) estão do mesmo lado, durante a perseguição aos cristãos. Com a transformação do protagonista, os dois passam a ter embates sobre o que acreditam. Em contrapartida, Jonatas passou a maior parte da história tentando ganhar a aprovação do cunhado.

Floriano Peixoto elogiou a parceria com Caio Paduan e Murilo Cezar na série Divulgação/Seriella Productions

“Ele confiava no Saulo pela inteligência e capacidade de ação. Depositou todas as fichas nele, e o Jonatas sempre quis mais espaço. Quando Saulo vira Paulo, ele perde todas as apostas dele. Se aproxima de alguma forma do Jonatas depois, mas por interesse”, lembra.

Ao se despedir do projeto, Floriano elogiou a parceria de Caio Paduan e Murilo Cezar. “Nunca tinha trabalhado com eles. Os dois são queridos, vou levar para o resto da vida. Tomara que a gente se encontre mais vezes, eles me ajudaram muito em cena e eu espero ter ajudado eles também”, conclui.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

