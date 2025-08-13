Juliana Xavier analisa provações que Acte enfrenta ao se apaixonar por Nero: ‘Sofre muito por estar nessa posição’ Personagem se torna amante do Imperador de Roma, enfrenta o desprezo de Agripina e lida com uma gravidez inesperada Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acte sofre por não poder se casar com Nero Divulgação/Seriella Productions

Em Paulo, O Apóstolo, Acte é uma jovem grega que foi vendida pela própria mãe como escrava. Ela conhece e se apaixona por Nero (Enzo Ciolini) sem saber que o rapaz é o sucessor do Império de Roma. E essa paixão traz diversos desafios e momentos de extremo sofrimento para a personagem. Em entrevista ao site oficial, Juliana Xavier analisa a trajetória de Acte na superprodução.

“A Acte veio de Trôade e conheceu o Nero no porão de um navio com várias outras pessoas. Os dois se apaixonam, mas ela não sabe que aquele jovem é o sucessor do Império de Roma, porque ele está disfarçado fugindo da mãe, a Agripina (Rosanne Mulholland). Até que alguns soldados o encontram e ele insiste para Acte acompanhá-lo. A jovem recusa por ser apenas uma escrava, mas o rapaz diz que ela é muito mais do que isso para ele, e os dois vão para Roma”, explica a atriz.

Em Roma, Acte descobre que Agripina já organizou o casamento de Nero com a filha de Claudio (Marcos Winter), Octavia (Duda Matte), e acaba se tornando amante dele. Além disso, a mãe de Nero não aceita o fato de o filho se relacionar com uma escrava.

“Em Roma, Acte percebe que, apesar de estar apaixonada pelo Nero, as coisas não vão ser como ela imaginou. A Acte pensou que os dois iam chegar e se casar. Só que ele já tinha um casamento arranjado com a Octavia, mesmo sem gostar dela. E aí tem toda essa confusão com a Agripina também. Sinto que os dois tentaram viver esse amor, só que a Acte sofre por estar nessa posição de ter sido levada para lá. Ela se sente mal com isso”.

Agripina, então, decide se livrar de Acte e a manda para Corinto, causando a fúria do filho. Na cidade, a jovem é entregue a Priscila (Dani Moreno) e testemunha o milagre realizado por Paulo (Murilo Cezar) na vida dela. Tempos depois, já como Imperador, Nero manda Rode (Michelle Batista) trazer Acte de volta para Roma, mas a jovem, que foi transformada por Jesus, não aceita voltar a se relacionar com ele como amante.

“Depois que ela conhece Jesus, se torna uma mulher de muita fé e não abre mão de fazer o certo. Inclusive, é um dos pontos finais do relacionamento dela com o Nero, porque ela não quer ser amante e adultera. E a Acte se mantém firme e não cede, apesar de ser apaixonada pelo Nero”.

Casal volta a se encontrar depois do nascimento de Elisa Divulgação/Seriella Productions

A jovem passa a morar com Rode e Fabio (Gustavo Machado), mas descobre que está grávida de Nero e decide manter a gravidez em segredo. “Ela engravidou do Nero sendo amante dele. E o Imperador só conhece a filha, Elisa, depois do nascimento”.

A partir desse momento, Juliana adianta que a jovem irá enfrentar muitos obstáculos na trama. “Ela vai ter que lidar com a perseguição da Agripina”.

Nero descobre que Acte deu à luz e a questiona sobre a recém-nascida Divulgação/Seriella Productions

E para finalizar, a atriz faz uma reflexão sobre o projeto: “Tenho feito ótimas cenas com o Enzo Ciolini e a Rosanne Mulholland, sequências fortes que nos demandam uma energia a mais enquanto atores. Mas me sinto abençoada por meu trabalho me proporcionar isso”.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Confira sete momentos emocionantes da reunião em Corinto

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Desde que chegou em Corinto, Paulo tem levado a Palavra de Jesus (Petrônio Gontijo) para uma verdadeira multidão. Após ajudar Priscila (Dani Moreno) e Áquila (Paulo Gabriel), além de Cloe (Malu Falangola), o apóstolo faz sua primeira grande reunião no teatro local. Relembre os momentos que mais emocionaram o público!