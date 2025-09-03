Murilo Cezar e João Fernandes repercutem despedida de Paulo e Timóteo na série: ‘Momento de muita emoção’ Em Paulo, O Apóstolo, os personagens construíram relação de pai e filho Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

João Fernandes e Murilo Cezar ressaltam relação paternal de Paulo e Timóteo na série Divulgação/Seriella Productions

A partida de Paulo (Murilo Cezar) de Mileto rumo a Jerusalém causou fortes emoções aos personagens e ao público que acompanha Paulo, O Apóstolo. Em especial a Timóteo (João Fernandes), que se entristece por um momento com a despedida e a carta recebida, mas, aconselhado por Sophia (Bruna Trevisan), chega a tempo de dar adeus aquele que considera como um filho.

Ao site oficial, João Fernandes comentou a relação entre Timóteo e Paulo e revelou que o momento em que os dois se despedem no porto foi a primeira cena que gravou na superprodução.

“A relação deles é 100% de pai e filho. E é muito curioso como isso aconteceu porque a primeira cena que gravei na série foi a despedida deles. É o momento mais forte, que é a ruptura”, avaliou João.

Murilo Cezar comenta que despedida de Paulo e Timóteo é repleta de emoção Divulgação/Seriella Productions

“É um momento de muita emoção. Já tínhamos tido alguns encontros antes para conversar, mas foi a primeira vez que gravamos juntos. Nos conectamos de um jeito verdadeiro e a cena ficou muito bonita”, completou Murilo Cezar, sobre a sequência gravada em Petrópolis (RJ).

Na trama, Timóteo conhece Paulo após a ida do apóstolo a Listra, em um momento conturbado para o jovem. Na época, o rapaz lidava com o pai violento e encontrou em Jesus uma nova vida, seguindo Paulo para levar a Palavra a outros lugares do mundo.

Desde então, Paulo e Timóteo viajaram juntos e estreitaram a relação, com admiração mútua. “Ele vê a pureza, entrega e dedicação, e que Timóteo tem potencial como um pilar dentro da igreja, como uma pessoa que pode fazer muito pela obra. E Paulo aceita esse lugar de tê-lo como filho, de direcionar como um aprendiz, que ele quer ensinar para ser também uma nova geração de propagação da Palavra”, analisou Murilo.

Murilo Cezar e João Fernandes comentam despedida emocionante Divulgação/Seriella Productions

João concordou com o colega de cena e acrescentou: “Timóteo se espelha na hora de agir. Nos momentos em que eles brigam, Paulo diz que entende como ele reage. Eles têm uma consciência do grande poder de Deus. É muito bonito de ver”.

Ao longo da série, Timóteo buscou Paulo para conselhos, como no casamento com Sophia. E, mais recentemente, pediu ao mentor uma carta, que veio em um momento de despedida, com Paulo deixando Mileto e se preparando para voltar a Jerusalém, o que surpreende o rapaz.

A amizade entre João Fernandes e Murilo Cezar, e o trabalho realizado entre os atores foi fundamental para emocionar o público na sequência.

João Fernandes destaca parceria com Murilo Cezar na superprodução Divulgação/Seriella Productions

“Tivemos que sentir o que os personagens sentiam porque não nos conhecíamos. Desde o primeiro momento deu certo, me dou muito bem com o Murilo, é um dos melhores parceiros de cena que já tive. E temos uma relação fora do set muito legal também”, afirmou João.

Murilo confirmou as palavras do colega de elenco e concluiu: “O João é um garoto ótimo de trabalhar e trouxe um Timóteo firme”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

