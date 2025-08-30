Michelle Batista repercute aproximação de Rode com os filhos em Paulo, O Apóstolo: ‘Foi bonito de gravar’ Reencontro com Teófilo e Isabella mostrou a humanidade da irmã do protagonista Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 ) twitter

Rode (Michelle Batista) abandonou Teófilo (Fhelipe Gomes) e Isabella (Alice Pimentel), mas está tentando se reaproximar dos filhos Divulgação/Seriella Productions

Quem acompanha a trama de Rode em Paulo, O Apóstolo percebeu que a irmã do protagonista está se reaproximando dos filhos Isabella (Alice Pimentel) e Teófilo (Fhelipe Gomes). Em entrevista ao site oficial, Michelle Batista refletiu sobre a relação da personagem com os dois.

“Ela demora muito tempo para repensar as atitudes do passado. Todas as vezes que alguém tentou dar alguma informação sobre os filhos, ela disse com muita segurança e frieza que não queria saber, que não era do interesse dela. Até admitir para ela que aquilo fazia falta, que era um buraco e um problema que precisava tentar resolver”, analisa.

Teófilo e Isabella reencontraram Rode em Jerusalém Reprodução/RECORD

De volta para Jerusalém, Rode arrisca um reencontro com os filhos na casa de Netaniel (Nikolas Antunes). Ao procurar Teófilo (Fhelipe Gomes), ela se depara com a pequena Isabella (Alice Pimentel). Apesar da resistência do primogênito, o momento marca o início da reaproximação deles.

“A atriz mirim que faz Isabella é a coisa mais linda do mundo, uma fofura! Eu até brinquei que não tinha como abandonar uma criança dessas, iam me achar muito má [risos]. Foi bonito de gravar, porque essa aproximação da Rode com os filhos não é fácil. Ela fez muitas tentativas, foi renegada durante muito tempo até conseguir um espacinho para galgar essa relação e mesmo assim não é a mesma coisa”, ressalta.

Rode voltou para Jerusalém e tem repensado suas atitudes com os filhos Divulgação/Seriella Productions

Em meio aos envolvimentos com outros homens para preencher o vazio que carregava, Rode ajudou amas de leite a encontrarem lares para bebês em Roma. Para Michelle, a personagem tentou tratar do próprio abandono.

“Não enxergo a Rode como uma mulher ruim, mas como uma pessoa que teve escolhas equivocadas. Ela está desde o começo tentando acertar e tem um caminho tortuoso de aprendizagem ao longo da trama. Mas é uma mulher com um buraco emocional enorme, tentando superar o abandono [do passado], pelo marido, com um filho pequeno”, opina.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

