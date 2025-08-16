Arena das Feras: Murilo Cezar, José Victor Pires e Tiago Marques dão detalhes da sequência grandiosa de Paulo, O Apóstolo Atores comentam desafios do momento especial da superprodução Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar, José Victor Pires e Tiago Marques comentam gravações da Arena das Feras Divulgação/Seriella Productions

A sequência da Arena das Feras em Paulo, O Apóstolo empolgou o público. Não só pelo final vitorioso do protagonista, mas pela grandiosidade do episódio, com muita ação e efeitos visuais, a partir da recriação de leões e tigres com auxílio da computação gráfica.

“É um filme dentro da série”, afirmou Murilo Cezar ao site oficial ao comentar os bastidores da jornada de Paulo em um momento tão tenso na cidade de Éfeso.

Na trama, Paulo se oferece para ficar no lugar de Áquila (Paulo Gabriel) no cárcere local. Lá, conhece os jovens Demas (Tiago Marques) e Trófimo (José Victor Pires) que, ao seu lado, aguardam o destino mortal. Na cidade, os prisioneiros eram oferecidos a Diana, deusa romana, em um espetáculo bárbaro, virando presas fáceis para feras, como leões e tigres.

“Nunca tinha gravado algo do tipo. Foi uma sequência muito técnica, com chroma-key [fundo verde para inserção de efeitos na pós-produção] dos animais e no entorno do cenário. Tudo teve que ser trabalhado na imaginação, construído de uma forma muito viva na minha mente, com todos os movimentos e sensações”, detalhou o protagonista.

Tiago Marques conta que sempre quis gravar sequência de ação repleta de efeitos visuais Divulgação/Seriella Productions

Para gravar todos os detalhes da luta de Paulo e os demais prisioneiros, a sequência exigiu a presença de um diretor especialista em efeitos. “Além da atuação, tinha que estar atento à coreografia física e de ângulo ao manusear o que viria com o efeito depois. É uma jornada muito técnica e interessante de fazer. Hoje mudou um pouco a minha dimensão sobre o entendimento de como é atuar em filmes que demandam muitos efeitos visuais”, completou.

Tiago Marques, o Demas, continuou: “É uma cena muito importante para a história e foi a primeira vez que gravei uma cena padrão Hollywood. Sempre tive vontade de gravar algo assim e foi um desafio muito grande. Fizemos três vezes sem nada, depois tinha um leão de pelúcia e um dublê, que se vestiu de verde [na cor do chroma-key] para ‘fazer’ o leão”.

José Victor Pires lembra que a sequência foi gravada no verão carioca Divulgação/Seriella Productions

O calor foi outro desafio da sequência, que foi gravada durante o verão carioca. “Exigiu bastante esforço e garra, pois eram muitos takes. A sorte é que estávamos com pouco figurino, mas misturava a maquiagem com suor e areia. O maior desafio foi manter a energia lá em cima em todos os momentos”, revelou José Victor Pires, o Trófimo.

No entanto, a relação de Murilo Cezar com o sol quente chamou a atenção de Tiago: “Ele quis vivenciar 100% esse momento. Olhei para ele com essa admiração. O Murilo não dispersava, se mantinha concentrado. Isso contribuiu muito para essa sequência”.

Ao saber do comentário do colega de cena, Murilo explicou: “Tudo ajuda. Esses fatores externos tiram a gente de um conforto, o que sempre contribui. Com certeza, ali, o Paulo também passaria calor. Mas não era nem essa a questão, tinha muito em jogo e era uma situação de extrema sobrevivência.

Murilo Cezar comenta vitória de Paulo na arena e oportunidade de levar a Palavra a mais pessoas Divulgação/Seriella Productions

Após derrotar as feras, Paulo é aclamado pelos cidadãos efésios e pede para se dirigir a eles na arena, aproveitando a oportunidade para levar a Palavra de Jesus a mais pessoas.

“É um dos grandes feitos dele. Quando ele está ali, pede luz e orientação ao Espírito Santo. Quando vê que se confirma, tem a convicção de que Cristo está com ele e tudo tem um propósito. Quando o público, por meio do feito de Paulo, para e procura ouvi-lo, ele vê uma oportunidade de falar de Cristo e evangelizar para que as pessoas despertem sua fé”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

