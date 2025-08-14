Murilo Cezar comenta relação de Paulo e Gabriela: ‘O amor deles se transforma’ Em Paulo, O Apóstolo, o protagonista teve que lidar com a decisão de terminar o noivado Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar comenta relação de Paulo e Gabriela na série Divulgação/Seriella Productions

Desde do seu verdadeiro encontro com Deus, Paulo (Murilo Cezar) se comprometeu em levar a Palavra de Jesus ao mundo na série Paulo, O Apóstolo. No entanto, para dar continuidade ao seu propósito, abriu mão do relacionamento com Gabriela (Anna Melo), deixando-a confusa e desolada.

No início, Paulo, que ainda era Saulo, e Gabriela estavam de casamento marcado, mas com a perseguição aos cristãos feita por ele, os conflitos entre o casal se iniciaram. Após a conversão, Gabriela teve dificuldade de entender a decisão do então noivo em ficar sozinho. Mais adiante, após muita insistência, a jovem conseguiu se juntar à missão do apóstolo.

“Ele amadurece o que sente e aprende a lidar de uma maneira mais prática e harmoniosa. E é onde o amor deles se transforma”, opinou Murilo Cezar.

Ao site oficial, o ator ainda comentou a transição da relação entre os personagens:

“A integridade de Paulo é o grande pilar dele. Quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus e fez o voto dele, já sabia que a vida não seria mais para os próprios desejos e vontades, mas em função da obra de Cristo. Paulo é decidido, não volta atrás. Todo o restante é uma consequência disso, inclusive a Gabriela”.

Outro aspecto importante que reforça os argumentos de Paulo em refutar a proximidade de Gabriela é presenciar, em Damasco, o assassinato da família de Ananias (Flávio Pardal). Além disso, a perseguição aos cristãos o leva a momentos difíceis, como o apedrejamento e o açoitamento.

Gabriela tem dificuldade em entender decisão de Paulo (Murilo Cezar) Divulgação/Seriella Productions

“É uma guerra de um mundo primitivo na qual ele está na linha de frente. Tem a possibilidade de qualquer pessoa próxima a ele ser utilizada para prejudicá-lo e enfraquecê-lo. É um caminho muito solitário em relação às pessoas, mas ele tenta blindar Gabriela, Rode (Michelle Batista) e até os próprios discípulos em alguns momentos. Ele não quer que ela passe o que já viu outros passarem”, afirmou.

Durante as viagens missionárias, o público acompanha momentos em que Paulo se vê em dúvida sobre se afastar de Gabriela. Segundo o ator, estas cenas humanizam o personagem:

“Aprender a lidar com a decisão é um processo. Em nenhum momento ele duvida ou questiona, só pede ajuda a Deus em como lidar com esse sentimento e desejo”.

Murilo Cezar destaca humanização de Paulo, como nas cenas em que pensa em Gabriela Divulgação/Seriella Productions

Ao ser questionado sobre a possibilidade de Gabriela ser o “espinho na carne” descrito na Bíblia, Murilo refletiu: “O que entendo que a autora quis trazer, na nossa dramaturgia, é justamente a abdicação da vida pessoal dele, carreira, filho e o próprio casamento. É um caminho repleto de desafios”.

Nos episódios mais recentes, o público viu que Gabriela se juntou às viagens de Paulo, e começou a se aproximar de Lucas (Caio Menck), o que deixa o apóstolo, inicialmente, com uma ponta de ciúme.

“O Paulo quer sempre proteger a Gabriela. Quando ele tem a inspiração de aproximar ela do Lucas para ver no que dá, os dois descobrem afinidades. O Lucas é uma pessoa em quem ele confia. E o Paulo lida de uma maneira progressiva, sabe o que é correto e justo de fazer. Ele tem um caminho evolutivo em suas decisões, não volta atrás e aprende a lidar, sempre melhorando”, concluiu.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

