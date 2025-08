Caio Menck revela desafios como Lucas em Paulo, O Apóstolo: ‘Busquei uma sutileza’ Ator destaca mudança na vida do médico ao conhecer Paulo e exalta parceria com Murilo Cezar Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 01/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h00 ) twitter

Caio Menck entra em Paulo, O Apóstolo como Lucas Divulgação/Seriella Productions

Caio Menck está presente desde o primeiro episódio de Paulo, O Apóstolo como o narrador. No entanto, apenas quando Paulo (Murilo Cezar) chega a Trôade é que o público descobre sua verdadeira identidade. O narrador é Lucas, médico que cuida do apóstolo, e se junta ao grupo na missão de espalhar a mensagem de Jesus (Petrônio Gontijo). Cabe também a ele, registrar as viagens e ensinamentos de Paulo.

Ao site oficial, Caio comentou o primeiro momento do personagem e a importância da narração no desenvolvimento da história.

“Está muito bonito e intenso. Além das cenas, tem a trilha sonora. Se eu viesse com uma narração muito forte, talvez reforçasse algo que já estava sendo dito. Então, busquei trazer uma sutileza, como se estivesse em uma conversa normal, não narrando”, explicou.

“Estou contando a história para alguém, e como é isso? A pessoa está vendo a imagem, ouvindo, não preciso colocar um peso na voz. Se fosse no teatro, teria outra entonação e peso. Cada espectador vai ter uma sensação diferente, não quero impor com a minha voz o que é para ele sentir”, completou Caio.

Narrador de Paulo, O Apóstolo, Caio Menck revela que buscou uma sutileza ao guiar a trama Gabriel Alberto/R7

Nos primeiros meses de gravação da série, o ator precisou manter o mistério sobre a função, inclusive entre os colegas de produção, e levou a uma situação curiosa quando gravou cenas dos primeiros episódios no cárcere: “Foi engraçado. A equipe de Maquiagem e Efeitos também não sabia, o que foi uma surpresa”.

Lucas tem sua vida transformada por Paulo e, apesar de ter a mãe em Trôade, o médico segue o apóstolo em sua missão.

“Na nossa trama, Lucas já tinha ouvido falar de Jesus através do pai, mas foi no encontro com Paulo que viu uma conexão e desejo de deixar tudo para seguir. Então, sem Paulo não existiria esse Lucas”, opinou.

Caio Menck comenta relação de Lucas e Paulo na trama da série Divulgação/Seriella Productions

A parceria entre Caio e Murilo transbordou as cenas e é motivo de orgulho para o ator: “Não é porque virou meu amigo, mas não existe outra pessoa que faria o Paulo tão bem quanto o Murilo. Ele é praticamente o Paulo, em vários sentidos, na dedicação, na firmeza, na honestidade. Ele está sempre preocupado se estamos bem, assim como Paulo tem na trama, o Murilo tem fora de cena. Ele tem essa maturidade como ator e pessoa, é calmo. Sou muito grato por tê-lo como parceiro”.

O fato de sua mãe, Olympia (Guta Ruiz), trabalhar como prostituta, é um ponto dramático da história de Lucas.

“Apesar da agonia que ele tem em ver a mãe trabalhando naquele lugar, é a realidade daquele momento. Há um respeito muito grande, independentemente de qualquer coisa”.

Caio Menck ressalta preparação para viver Lucas na superprodução Divulgação/Seriella Productions

Ao ser questionado sobre o principal desafio em dar vida a Lucas e as diferenças em relação a outros personagens na emissora, Caio refletiu:

“O roteiro me deu muito material, crio o personagem muito a partir da relação com o outro. E, por fora, li livros também. O maior desafio foi algo que já busco fazer, melhorar como pessoa, porque para largar tudo para seguir um propósito, é porque existe algo muito maior do que o nosso medo. É abrir mão, um desafio interno”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Atores descrevem seus personagens na série:

