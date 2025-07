Thiago Piacentini dá adeus a Tiago em Paulo, o Apóstolo: ‘Personagem mais importante que fiz até hoje’ Ator reflete sobre a morte do discípulo de Jesus, golpeado por Herodes em sequência impactante, e faz balanço sobre participação na superprodução Entrevistas|Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 19/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/07/2025 - 02h00 ) twitter

Sequência da morte de Tiago impacta público Divulgação/Seriella Productions

Thiago Piacentini se despede da superprodução Paulo, O Apóstolo após uma sequência emocionante da morte de Tiago, vítima da espada de Herodes (Charles Paraventi). O apóstolo foi morto ao pregar a Palavra de Jesus para uma multidão no Templo de Salomão, em Jerusalém.

Ao site oficial, o ator revelou detalhes da gravação da sequência e fez um balanço da participação na série.

“Foi o personagem mais importante que fiz até hoje, pela simbologia de ser o Tiago, que para mim e minha família tem um significado enorme. Então, cheguei com muita pressão para fazer e fiz de tudo para transformar em algo bom. Saio muito feliz e com a sensação de que consegui honrar a minha família e todos que, como eu, gostam muito do apóstolo pelas leituras bíblicas”, confidenciou Thiago, que teve seu nome escolhido devido à trajetória do seguidor de Jesus.

Na trama, desde o primeiro episódio, fica evidente uma certa impulsividade do apóstolo, o que pode ter acentuado os perigos e o levado à morte.

“Sempre quando somos mais novos e temos um objetivo, temos a vontade de atingi-lo logo, e essa ansiedade acaba atrapalhando. Conforme amadurecemos, achamos outras maneiras, mais calmas e racionais, não tão emotivas. Acho que ele deixou um aprendizado, de como lidar com a ansiedade e essa vontade”, analisou Thiago.

Tiago (Thiago Piacentini) é morto por Herodes (Charles Paraventi) após discursar para o povo Divulgação/Seriella Productions

Na sequência, o apóstolo faz um discurso no qual cita os homens corruptos que se intitulam reis e abriu os olhos do povo para o verdadeiro Messias. O governante da Judeia, Herodes, se sentiu ofendido e ordenou que os soldados agredissem o rapaz. Mesmo machucado, Tiago seguiu firme em sua fé e confrontou Herodes, que o atingiu com uma espada no peito.

“O principal desafio [da cena] foi a transição da força dele dando o discurso, atingindo o objetivo e depois, receber o golpe, com tudo aquilo culminando com a morte dele”, explicou o ator.

Em seguida, Tiago morre nos braços de Pedro (Marcéu Pierrotti), a quem diz suas últimas palavras em um momento repleto de emoção e que mexeu com o artista. Para isso, a troca com Marcéu foi fundamental para deixar a cena ainda mais impactante.

“Não conhecia o Marcéu [antes do projeto]. Mas desde o começo ele foi como um irmão dentro e fora da série. Foi um momento de muito aprendizado. Antes da cena, conversamos sobre como pretendíamos fazer e teve todo um estudo que ele, de uma maneira muito doce, conseguiu me ensinar muito e alinhar nossas intenções e objetivo cênico antes de entrarmos no set”, revelou.

Thiago Piacentini se despede de Tiago e agradece parceria com Marcéu Pierrotti Divulgação/Seriella Productions

A morte de Tiago foi uma das últimas a cenas a serem gravadas por Thiago Piacentini em Paulo, O Apóstolo, o que o levou a refletir sobre a transformação que a superprodução fez em sua carreira:

“Aprendi a trabalhar a minha ansiedade com esses dois personagens [Tiago e também Ido, profeta em Reis] e saber que eu quero atingir meu objetivo, mas como chegar nele é a principal questão, e sempre é preciso trabalhar a questão emocional”.

Com um baque tão grande na história, como ficam os outros personagens, em especial os apóstolos e amigos de Tiago?

“Ele é o primeiro apóstolo a morrer. Acho que isso mexe com todos eles, porque a partir desse momento há uma noção de onde tudo pode chegar, no que espalhar a mensagem de Jesus pode levar, o quão sério é. Acredito que vai reverberar neles. Mas eles estão dispostos a enfrentar isso, sabem que estão ameaçados e que esse é o preço. Vai servir de impulso, pois o Tiago morreu feliz, espalhando a mensagem de Jesus”, avaliou o ator.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD.

Elenco destaca a mensagem da série:

