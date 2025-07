Juliana Xavier considera Paulo, O Apóstolo um marco em sua trajetória na RECORD: ‘Trabalho aqui desde os dez anos de idade’ Prestes a completar 20 anos de carreira, atriz se dedica para viver Acte na superprodução Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 07/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 02h00 ) twitter

Juliana Xavier interpreta Acte em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Juliana Xavier começou sua carreira na RECORD aos 10 anos de idade, na novela Bicho do Mato (2006 - Jaci). Prestes a completar 20 anos de carreira na emissora e após viver papéis marcantes em grandes produções da casa, como Apocalipse (2017 - Letícia), Jesus (2018 - Maria), Gênesis (2021 - Tamar) e Reis (2024 - Maaca) , a atriz integra o elenco de Paulo, O Apóstolo como Acte. Em entrevista ao site oficial, a veterana celebra sua trajetória e a nova personagem.

“Tenho muito orgulho de ter construído tudo isso na RECORD, trabalho aqui desde os 10 anos de idade. Há pessoas que conheço desde bem pequenininha, e hoje, com 30 anos, posso dizer que é um prazer estar em mais uma produção. A emissora e a Seriella Productions estão cada vez mais afinadas para fazer lindas séries bíblicas. E Paulo, O Apóstolo é um belo exemplo disso. A fotografia está incrível e a história, sem dúvidas, muito emocionalmente, é uma megaprodução. Estou feliz da vida e muito grata”.

A atriz adianta que Acte irá enfrentar fortes emoções ao longo da trama. “Ela é uma jovem humilde, sonhadora e muito humana. Mas se torna uma mulher forte após passar por desafios. Eu, Juliana, me orgulho de toda a trajetória dela”.

Para entender as motivações da personagem, Juliana contou com o apoio do preparador de elenco Leandro Baumgratz. “Ele é maravilhoso e está comigo nessa jornada. Tenho muito apreço por buscarmos um trabalho natural, acredito que quanto mais verdade trazemos em cena, mais conexão criamos com o público, e se torna algo potente”.

Juliana está na reta final das gravações e completamente dedicada ao projeto. “Entramos no estúdio e não vemos o dia passar. O ritmo está muito bom. É uma sensação ótima ver a Acte tomando forma e estou bem animada”.

A atriz destaca que a companhia do elenco e da equipe traz um afago para a rotina tão agitada. “Sinto que a cada trabalho, construímos uma nova família, então tem sido muito prazeroso, inclusive os bastidores, que considero um tempo de qualidade. O Léo Miranda (diretor-geral) e os outros diretores lideram muito bem o set. Os coordenadores de produção são maravilhosos, os produtores, a equipe da maquiagem, todos. Eu amo muito o que faço, então todo dia saio de casa agradecendo. Sei que vou voltar cansada, mas volto satisfeita”.

Segundo ela, será um grande prazer acompanhar Acte na tela da RECORD. “Saber que as pessoas em casa estarão assistindo ao produto que fizemos é maravilhoso. O público vai se emocionar muito. As novelas bíblicas trazem mensagens que edificam, e a história de Paulo (Murilo Cezar) é linda. Não vejo a hora da série passar na TV. Vou assistir, com certeza”.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia nesta segunda (7), às 21h, na tela da RECORD.

