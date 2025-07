Adriano Toloza enaltece Paulo, O Apóstolo: ‘Produção não fica atrás de Hollywood’ Com carreira consolidada no exterior, ator dará vida a Marcus na nova trama bíblica da RECORD Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 07/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 02h00 ) twitter

Adriano Toloza deve surpreender o público como o Marcus de Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Com carreira consolidada em Portugal, Adriano Toloza encara o desafio de viver Marcus em Paulo, O Apóstolo, quase dez anos após sua estreia em Os Dez Mandamentos (2015) na tela da RECORD.

O ator que também esteve no elenco das temporadas finais de Reis (2024), no papel de Etbaal, contou ao site oficial como foi o convite para integrar a nova superprodução, que já está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na emissora. Além de detalhar o processo de preparação e compartilhar os projetos feitos na Europa e no Oriente Médio.

“Estava muito feliz em Reis e, ao final das gravações, me ligaram para falar que havia um personagem com o meu perfil em Paulo, O Apóstolo. Foi uma surpresa excelente”, revelou.

Na trama, Marcus é um comerciante que viaja pelo mundo para fazer negócios, mas também faz parte de estratégias políticas de Roma. Bem relacionado, ela está por dentro das principais intrigas do império.

“Ele não é um senador, mas está vinculado ao Senado e é casado com uma mulher que tem muito dinheiro. É inteligente e articulado. É um personagem brilhante, que estou adorando fazer. O Marcus é misterioso, complexo e carismático, mas, ao mesmo tempo, está preocupado com status”.

Carreira internacional

Adriano tem intercalado projetos em Portugal e no Brasil, além de também ter feito alguns filmes no Irã.

“Nada foi programado. No meu primeiro convite para trabalhar em Portugal, eu fiz uma novela vencedora do Emmy, em 2016. Fiz quatro novelas na Europa, mas sempre nesse ‘bate e volta’. Quando há um trabalho bom, vou lá e faço. O Irã também foi assim. Foi uma produção iraniana que filmou em São Paulo. Foi um sucesso e resolveram fazer uma trilogia. Gravei lá e me apaixonei completamente e, inclusive, comecei a ter aula de persa”.

O ator acredita que o intercâmbio entre Brasil e Portugal ainda é pequeno. “O brasileiro absorve muito pouco a cultura portuguesa. O que faço aqui reverbera lá, mas não o contrário”, explica.

Agora, com Paulo, O Apóstolo prestes a chegar às telas da RECORD, Adriano enalteceu tudo o que tem visto no dia a dia da superprodução: “É um projeto belíssimo. Os personagens são todos muito complexos. É um prazer imenso fazer parte. A série está maravilhosa e a produção não fica atrás de Hollywood, está lindo demais. O texto é muito bom e todos os atores estão incríveis. Tenho certeza de que será um sucesso”, finalizou.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia nesta segunda (7), às 21h, na tela da RECORD.

