Cachoeira, cânion e rio: locações de Paulo, o Apóstolo na Serra Gaúcha impressionam pela beleza e exuberância Em meio a cenários bucólicos, elenco comenta as filmagens da superprodução em Torres e Cambará do Sul Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 19/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/05/2025 - 02h00 )

Elenco e equipe celebram sucesso das gravações de Paulo, O Apóstolo no Rio Grande do Sul Divulgação/Seriella Productions

Após gravar em Petrópolis (RJ) e Milho Verde (MG), a superprodução Paulo, O Apóstolo desembarcou no Rio Grande do Sul e fez uma verdadeira imersão nas cidades de Torres e Cambará do Sul, na Serra Gaúcha.

O site oficial acompanhou de perto a segunda parte da viagem e conversou com o elenco sobre a nova etapa do projeto, que estreia no dia 28 de maio no Univer Vídeo e, em julho, na tela da RECORD.

Murilo Cezar destaca diversidade de sequências gravadas em Torres e em Cambará do Sul Gabriel Alberto/R7

O protagonista da trama, Murilo Cezar, destacou a oportunidade de gravar nas locações. “O Brasil é maravilhoso, tem belezas muito singulares em cada região. Aqui no sul tivemos um tipo de ambientação que só agregou ao personagem e contribuiu para as cenas, tanto em Torres, que há uma saga, quanto em Cambará do Sul, com momentos mais íntimos e de conexão de Paulo”, revelou o ator após gravar cenas à beira de um rio, em meio a uma floresta com árvores do tipo araucária e umbu, um dos locais escolhidos pela produção da série.

Acompanhe o diário de gravação de Paulo, O Apóstolo em Cambará do Sul

Emoção e cenário bucólico

Cachoeira foi escolhida como local para gravação de momento emocionante Gabriel Alberto/R7

Em uma paisagem que mesclava o bucólico com o inspirador, Murilo Cezar e Flávio Pardal gravaram uma sequência e compartilharam as impressões:“Quando chegamos, fiquei tomado [de emoção] porque é um colo, uma redoma protegida por um paredão de pedras incrível, com uma cachoeira com orvalho, achei simbólico. Foi muito especial”, definiu Flávio, o Ananias da trama.

Gravação à beira do rio

Desta vez, à beira de um rio, a emoção tomou conta da sequência gravada com Michelle Batista, que não escondeu a alegria de filmar momentos marcantes de Rode em Cambará do Sul. “Essa conexão com a natureza ajuda a série de todas as maneiras. Estamos falando de fé e a natureza diz muito sobre isso também”, garantiu a atriz.

Michelle Batista comenta gravações de Paulo, O Apóstolo no Rio Grande do Sul Arquivo Pessoal

Embates que prometem

Morro em Cambará do Sul foi uma das locações escolhidas para a série Gabriel Alberto/R7

A 20 minutos do centro de Cambará do Sul, a vista exuberante da locação do terceiro dia poderia ser observada do alto de um morro. De lá, o diretor-geral de Paulo, O Apóstolo, Leonardo Miranda, comandou mais um dia de gravações. Com um elenco mais numeroso, momentos-chave da trama foram gravados, bem como embates que prometem trazer revelações e suspense para a série.

“Foi um pouco desafiador subir o morro, mas fui criado no interior, fui criança de sítio e me veio uma sensação de infância. Não foi difícil, mas adorei chegar lá em cima e apreciar a vista”, afirmou Oscar Fabião, o Filemom.

Já Augusto Zacchi, o Himeneu, elogiou a escolha da locação: “Aqui tem uma natureza muito exuberante, ajuda a contar essas histórias que remetem a um tempo que é muito mais próximo ao que temos aqui do que temos no Rio de Janeiro ou São Paulo, são histórias do mundo natural”.

Set diferenciado

Último dia de gravação foi no local conhecido como Despraiado Gabriel Alberto/R7

Sem sinal de telefone ou internet, a equipe e elenco seguiram por uma estrada de terra por cerca de uma hora até chegar ao destino. À beira do rio, uma floresta de araucárias trouxe um tom diferenciado ao set de gravação, que se completava com o rio e a cachoeira.

“A presença da natureza é muito forte e contribui muito para a construção da minha personagem, e conexão em cena, pois Lídia é uma mulher de muita fé”, contou Priscila Ubba.

João Fernandes elogia locações de Cambará do Sul Gabriel Alberto/R7

João Fernandes, o Timóteo, completou: “Ambientação é tudo e acho que aqui temos isso como em nenhum outro lugar em que trabalhei. Parece que voltamos no tempo, com muito verde e diferente da metrópole onde vivemos”.

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso, com estreia marcada para o dia 28 de maio no Univer Vídeo, e ainda este ano na tela da RECORD.