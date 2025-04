Elenco e equipe de Paulo, O Apóstolo gravam sequência marcante em Milho Verde (MG) Diretor Leonardo Miranda, protagonista Murilo Cezar e outros atores detalham bastidores, desafios e importância da viagem Entrevistas|Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 29/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 02h00 ) twitter

Fifo Benicasa, Murilo Cezar e Daniel Dalcin gravam juntos em Milho Verde (MG) Gabriel Alberto/Do R7

Milho Verde, um distrito da cidade de Serro, na região do Alto Jequitinhonha, no interior de Minas Gerais, virou cenário de uma sequência marcante que será vista pelo público em Paulo, O Apóstolo. O local com cerca de mil habitantes recebeu a equipe da Seriella Productions e parte do elenco para a gravação de cenas importantes da superprodução, que estreia dia 28 de maio no Univer Vídeo, e ainda este ano na tela da RECORD.

A pacata cidade foi transformada em set de filmagem em meio a paisagens montanhosas deslumbrantes e, ao site oficial, o diretor Leonardo Miranda destacou a escolha de Milho Verde para essa fase da série.

“Essa é a cena mais icônica do projeto. Além de ter toda a grandiosidade que o momento pedia simbolicamente, Milho Verde também é muito parecida com Damasco [cidade síria descrita na Bíblia], o que casou perfeitamente”, explica.

Essa não foi a primeira viagem de Murilo Cezar com o projeto. O protagonista da série esteve anteriormente em Petrópolis (RJ) para filmar outros momentos como Paulo/Saulo. Dessa vez, o ator ressaltou a importância das gravações em Minas Gerais para a trama.

“Essa cena é forte e crucial [para a história]. Então, foi muito emocionante e bonito. Acredito que a atmosfera externa nos ajuda muito a compor, e foi muito legal pela dimensão, por ter toda a equipe. Às vezes, precisamos sair um pouco da nossa rotina, dar uma volta e arejar. Quando temos essa possibilidade é muito bom. É uma cidade com outro tempo, tudo diferente. Sempre acho que agrega, faz o personagem respirar e crescer”.

Além das belíssimas locações, Fifo Benicasa destacou a hospitalidade dos mineiros e o quanto a viagem foi responsável pela união do elenco. “Quando saímos para gravar em outro local, faz a equipe como um todo se unir. Ficamos muito mais tempo juntos, e isso faz com que o grupo se torne mais coeso. Saímos dos papos profissionais e passamos a conhecer as pessoas. E isso só soma, o que acontece fora das câmeras, interfere e reverbera de forma positiva nas telas”.

Murilo Cezar, protagonista de Paulo, O Apóstolo, comenta gravações em Minas Gerais Gabriel Alberto/Do R7

O clima tranquilo de Milho Verde (MG) chamou a atenção de Daniel Dalcin, que está acostumado com a rotina corrida do set de gravações. “É uma experiência única, porque é uma locação que remete àquela paisagem da história e nos ajuda a compor o personagem. Estar em um lugar mais calmo ajuda muito nas cenas que pedem essa calmaria. Nessa viagem, pude trabalhar com toda a equipe que já conheço e tenho intimidade. Todos unidos em prol de algo maior. Me sinto trabalhando com uma família”.

Por fim, o protagonista Murilo Cezar agradeceu à parceria de Fifo, Daniel e todos que trabalharam para a conclusão de mais uma gravação externa da superprodução. “São dois grandes atores que tive a sorte de poder trocar. Em viagens como essa, temos a possibilidade de conversar com as pessoas com mais calma, não só com elenco, mas com a equipe também. Então foi muito positivo”.

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso, com estreia marcada para o dia 28 de maio no Univer Vídeo, e ainda este ano na tela da RECORD.

Assista a um dos teasers da superprodução:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5