Fifo Benicasa destaca missão de Barnabé e grandiosidade de Paulo, O Apóstolo Depois de Reis e Neemias, ator dá vida a um dos discípulos de Jesus na série Entrevistas|Ana Mello e Bianca Godoi, do site oficial 08/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 02h00 )

Fifo Benicasa dará vida a Barnabé em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Depois de Reis e Neemias, Fifo Benicasa integra o elenco de Paulo, O Apóstolo como Barnabé. O discípulo de Jesus acompanha o início da trajetória de Paulo e se torna um dos companheiros mais chegados do protagonista. Em entrevista ao site oficial, o ator celebra a participação em mais um projeto da casa e garante que a série irá transformar o público.

“Sou muito grato à RECORD e à Seriella Productions pela confiança, por ter me colocado nesse trabalho e ter acreditado em mim. Me sinto muito bem aqui. Falo que é como estar em casa, com as pessoas que eu gosto de trabalhar, é sempre muito gratificante”.

Barnabé testemunha o encontro de Jesus com Paulo e acompanha o início da caminhada do judeu. “Nessa primeira parte da trajetória de Paulo, quando ele é apresentado aos apóstolos e intitulado um deles, veremos muito Barnabé. O meu personagem mostra como uma pessoa de fé se propõe a ser guiada pelos ensinamentos de Jesus. Ele vai mostrar o sacrifício diário de se manter no caminho certo”.

Para Fifo, a história de Paulo servirá de inspiração para o público: “Ele é um exemplo de resiliência e fé. Paulo se mantém no ideal que acredita, apesar da maioria dizer o contrário, algo que é tão difícil hoje em dia”.

O ator também destaca a grandiosidade da série: “A RECORD e a Seriella Productions estão sempre em busca de trazer projetos ainda melhores do que os anteriores. Isso faz com que a gente tenha uma expectativa e aumente a nossa responsabilidade e entrega. Temos nos provocado para aprofundar o nosso trabalho cada vez mais, tudo para emocionar, entreter e transformar os telespectadores”.

A superprodução Paulo, O Apóstolo estreia no dia 28 maio no Univer Vídeo.