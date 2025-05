Protagonistas de Paulo, O Apóstolo se emocionam com primeiros episódios da superprodução Seriella Productions organizou um evento grandioso no shopping VillageMall, no Rio de Janeiro, para a pré-estreia da série Entrevistas|Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 22/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 02h00 ) twitter

Pré-estreia de Paulo, O Apóstolo movimenta shopping do Rio de Janeiro Divulgação/Seriella Productions

A Seriella Productions organizou um evento grandioso no shopping VillageMall, no Rio de Janeiro, para a pré-estreia de Paulo, O Apóstolo. O elenco, a equipe técnica, os convidados especiais e a imprensa ocuparam três salas de cinema para assistir, em primeira mão, a dois episódios da superprodução. Logo na entrada, era possível sentir a atmosfera da trama com uma placa imponente de vidro com o logo da série, um backdrop digital com led, além das colunas que remetiam à arquitetura romana. O site oficial fez a cobertura do encontro, que reuniu um time de peso e revelou os cenários impactantes e a narrativa envolvente da trama.

Para o diretor-geral Léo Miranda, o lançamento simboliza a consolidação do projeto: “Aqui se concretiza todo nosso esforço de um ano e o trabalho árduo da equipe e do elenco, estou muito contente com o resultado. De todos os projetos que já fiz, esse é o que está mais conciso em dramaturgia, equipe, técnica, cenografia e figurino. É um momento de muita alegria podermos compartilhar e celebrar juntos este marco tão importante de contar a história de Paulo (Murilo Cezar), um ser humano ímpar, que transformou tantas pessoas e vai transformar ainda, porque a história é sobre resiliência, fé e amor, temas tão importantes nos dias de hoje”.

O protagonista Murilo Cezar destacou a gratidão por prestigiar a superprodução e a história de Paulo. “É uma jornada transformadora, não tem como estar tão próximo desse personagem e também não se transformar, então tem sido muito emocionante. Estamos no meio das gravações, ainda tem um longo caminho, então para mim é mais uma etapa feliz, principalmente por estar ao lado de todas as pessoas que fazem esse projeto acontecer. Esses primeiros episódios servem para gratificar todos os envolvidos”.

Anna Melo e Murilo Cezar são os protagonistas Divulgação/Seriella Productions

Anna Melo, a Gabriela na série, não escondeu o quanto está feliz com a personagem e o novo desafio profissional. “Fazer parte de um grande projeto como esse é uma alegria enorme. Sou grata pela oportunidade de viver uma protagonista como a Gabriela e estar ao lado dessa equipe tão incrível. É a primeira vez que a história de Paulo vai ser retratada de maneira tão extensa, detalhada e aprofundada. O público só tem a ganhar com essa jornada de transformação”.

O entrosamento da equipe também foi citado como um ponto positivo da superprodução por Marcéu Pierrotti, intérprete de Pedro. “Estou muito animado e grato por estar na pele de Pedro e receber todos os ensinamentos que ele tem me dado. É um trabalho feito em conjunto, com muito amor, empenho, dedicação e sofisticação”.

Michelle Batista é Rode na superprodução Divulgação/Seriella Productions

Michelle Batista, que vive Rode na superprodução, ressaltou que o momento de comemoração trouxe um toque de leveza para a rotina corrida de gravações. “É um trabalho que a gente vem se dedicando há muitos meses ao lado de uma equipe incrível. Estou orgulhosa de fazer parte. Estamos quase na reta final das filmagens e bastante entrosados, então é muito legal poder celebrar juntos”.

Com uma carreira consolidada, o ator Floriano Peixoto, que interpreta Caifás, afirma que nunca esteve em um projeto que reuniu mais de 400 atores, entre elenco fixo e figurantes, comoPaulo, O Apóstolo. “A fotografia é impressionante, o elenco é grandioso, tanto em número quanto em qualidade. O público vai ficar muito impressionado com a história de Paulo, mesmo os que já a conhecem”.

Rafael Dib chega como Estevão em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Após a exibição dos episódios, Rafael Dib, o Estevão na série, destacou a direção de Léo Miranda e a fotografia do Ricardo Fuji [diretor de fotografia da Seriella]: “É lindo de ver, o elenco também está muito bem. Fiquei impressionado e muito feliz com o resultado”.

Para Anna Melo, foi difícil segurar as lágrimas ao ver Gabriela na tela do cinema. Muito emocionada, a atriz desabafou: “Me acabei de chorar. É um trabalho primoroso, estou muito orgulhosa de todos os departamentos, está lindo, vale muito a pena assistir. Ver a Gabriela ganhando vida me fez perceber que eu consegui transmitir as mensagens que eu gostaria”.

O intérprete de Paulo, Murilo Cezar, também se emocionou com as cenas iniciais da superprodução: “É muita emoção, difícil ainda colocar em palavras, mas dá uma sensação de um ótimo começo. É muito gratificante ver que as cenas estão potentes, fortes, que os personagens estão vivos, e que a gente consegue se conectar com a história”.

Episódios de Paulo, O Apóstolo impactam os convidados Divulgação/Seriella Productions

A emoção dos protagonistas só confirma a opinião de Léo Miranda sobre eles: “Já me tornei fã de ambos. O Murilo é uma grande surpresa, uma escalação muito acertada da Cristiane Cardoso [autora da série]. O mesmo se aplica a Anna, ela tem uma doçura, uma entrega e uma escuta, assim como ele. São duas pessoas que estão muito entregues em cena e trazem verdade. Eles são perfeitos para os personagens, só tenho a agradecer por tê-los encontrado nesse caminho”.

A superprodução Paulo, O Apóstolo tem exibição prevista para este ano na tela da RECORD, e estreia no dia 28 de maio no Univer Vídeo.

