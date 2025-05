Murilo Cezar conta detalhes do trabalho como protagonista de ‘Paulo, O Apóstolo’: ‘Convite ao aprendizado’ Em entrevista exclusiva, ator revela mudança para o Rio de Janeiro e destaca contato inicial com a trama, prevista para estrear nesta quarta (28) no Univer Vídeo Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar conta detalhes do trabalho em Paulo, O Apóstolo

Murilo Cezar tem trabalhado intensamente para viver o protagonista de Paulo, O Apóstolo, nova superprodução com previsão de estreia nesta quarta (28), com exclusividade no Univer Vídeo, e, em julho, na tela da emissora. Nos bastidores da série, o ator conversou com o site oficial e deu detalhes da preparação para viver o personagem.

Murilo revelou como foi o primeiro contato com Paulo, a chegada à RECORD, além da mudança para o Rio de Janeiro e a ambientação com o universo das produções da emissora.

“Tinha feito teste para outro personagem, em Reis, e cheguei a fazer todo o processo. Pouco antes de começar a gravar recebi o convite para fazer Paulo, que veio pela Cristiane [Cardoso, autora da série]”, revelou.

A partir daí, Murilo se dedicou inteiramente ao novo projeto, iniciando os estudos para a superprodução, buscando referências e visitando o Centro Cultural Jerusalém, no Rio de Janeiro, e também o Templo de Salomão, em São Paulo.

“Tive uma primeira reunião com a Cristiane e a equipe de autoras. E foi muito legal para ver qual o viés sobre Paulo seria contado, o tom da história. Conversamos muita coisa bacana que me direcionou. E as visitas foram muito interessantes para compor esse trabalho e entender a importância dessa figura muito grande no mundo da fé. Foi de grande valia para mim”, garantiu.

Antes de se converter, Paulo (Murilo Cezar) era Saulo, perseguidor de cristãos Divulgação/Seriella Productions

Com o início da preparação, Murilo aproveitou para frequentar o Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions. O ator foi aos estúdios da série Reis e da minissérie Neemias, o que o ajudou a entender a dimensão e a linguagem das histórias contadas pela emissora.

“Quando você entra nas cidades cenográficas e nos estúdios é uma viagem no tempo. Lembro que logo quando cheguei tinha o Pátio de Salomão [cenário de Reis], que é incrível. A parte do figurino também é crucial. Todas as etapas são muito importantes para construirmos os personagens e contarmos a história com veracidade”.

Entra em cena as rodadas de estudo com a preparadora de elenco Nara Marques, com dedicação e entrega total de Murilo: “É muito legal ter uma pessoa gabaritada para nos acolher, poder expor alguns pensamentos sobre o personagem e validar, porque há algumas questões de linguagem. Para quem é de fora é importante equalizar tudo isso. Dá uma segurança não só para mim, mas para todos”.

Os contatos iniciais com os colegas de elenco também foram de grande ajuda. “Tivemos um encontro dos apóstolos. É legal ter essa redoma de segurança de poder se ouvir, experimentar e se conhecer para chegar mais aquecido para gravar, com um pouco mais de intimidade cênica”, destacou.

Fã de produções épicas, Murilo garante que o aquilo que o público vai assistir em Paulo, O Apóstolo não foi visto em nenhum outro lugar:

Murilo Cezar se mudou para o Rio de Janeiro para gravar a série Divulgação/Seriella Productions

“É um outro olhar sobre a trajetória de Paulo, o que é muito interessante. Gosto muito de todos os filmes e séries que bebem desse universo épico. Neste mundo, tudo é muito importante para todos os personagens, não tem banalidade. Isto dá uma vivacidade para a história que acho muito importante”.

Mudança para o Rio de Janeiro

Nascido em São Paulo, Murilo cresceu no litoral do estado e, para as gravações da superprodução se mudou para o Rio de Janeiro. O que para ele tem sido primordial.

“Já tinha vindo ao Rio em algumas ocasiões, mas nunca para uma longa permanência. Adoro a cidade. Cresci no litoral, então morar perto da praia me faz muito bem. E o ritmo da cidade comparado a São Paulo é outro, é muito gostoso. O bom é que tem essa praticidade [de morar perto], o que me deixa mais tranquilo”, confidenciou.

Novato na emissora, o ator está feliz com todo o processo até aqui de Paulo, O Apóstolo: “Tem sido especial. Fui muito bem recebido pela casa em todos os aspectos e amparado para conseguir ter essa estrutura de entendimento do Paulo e desse contexto histórico que a trama se passa, além de entender a linguagem épica, que é a grande expertise da casa e para mim é nova”.

Murilo Cezar como Paulo na primeira imagem oficial divulgada da série Divulgação/Seriella Productions

Pouco antes do início das gravações, a primeira imagem de Murilo como Paulo foi divulgada nas redes sociais e causou um grande alvoroço entre os fãs das superproduções bíblicas.

“Particularmente, fiquei muito emocionado, porque vi que é a proposta que queremos trabalhar e ficou muito bonita. A recepção das pessoas foi muito boa. Meu maior termômetro é a minha família e meus amigos, e o público recebeu de maneira muito positiva”.

Sobre Paulo, Murilo adiantou: “Ele é um convite ao aprendizado, de determinação e disciplina, com uma fé inabalável e aberto ao caminho evolutivo de transformação. Paulo é um grande convite ao amadurecimento de todos nós como seres humanos por meio da fé”.

A superprodução Paulo, O Apóstolo estreia nesta quarta (28) no Univer Vídeo e, em julho, na tela da RECORD.

Veja também: elenco de Paulo, o Apóstolo é desafiado a destacar a mensagem da série em poucas palavras

