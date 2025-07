Rafael Dib comenta impacto da morte de Estêvão em Paulo, O Apóstolo: ‘Muito forte’ Ator se despede da superprodução e elogia caracterização impressionante para o apedrejamento do personagem Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 09/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafael Dib comenta sequência da morte de Estêvão: 'Muito forte' Divulgação/Seriella Productions

A morte de Estêvão, interpretado por Rafael Dib, comoveu o público que acompanha o início de Paulo, O Apóstolo na RECORD. O segundo episódio da superprodução terminou de forma intensa e emocionante com o discípulo de Jesus apedrejado até a morte com a autorização de Saulo (Murilo Cezar).

Em entrevista ao site oficial logo após gravar a sequência em um dia de calor no Rio de Janeiro, Rafael Dib reforçou a importância de entender todo o contexto da vida de Estêvão. Em especial quando o rapaz tenta se defender das acusações de blasfêmia do sinédrio.

“Foi um momento muito forte. O Estêvão era estudado, sabia o que estava falando. Então, me preocupei bastante em estudar o sermão inteiro dele na Bíblia, para saber o que ele dizia do começo ao fim”.

Rafael Dib relata desafios de dar vida a Estêvão na superprodução Divulgação/Seriella Productions

Rafael explicou que esta parte do episódio foi a mais desafiadora, pois, em seguida, Estêvão vê o céu, que se abria para ele: “Olhava no olho do pessoal, pois ele estava tentando fazer com que as pessoas entendessem o que ele dizia. E a emoção de olhar para o céu aberto e ver Jesus foi algo muito forte. Tentei buscar isso”.

Mesmo com uma trajetória curta na superprodução, Estêvão emocionou o público do momento em que se tornou um discípulo até a sua morte. Pouco antes de ser apedrejado, o jovem não culpa o perseguidor, pelo contrário, deixando Saulo atônito.

Estêvão surpreende Saulo ao perdoá-lo Divulgação/Seriella Productions

“Ele tem certeza de que está fazendo a coisa certa, e na hora que ele vai me levantar do chão e falo para ele não se culpar, o desconcertou totalmente. Foi muito bonito. Morreu perdoando, como Jesus”, apontou o ator.

Ao fazer um balanço da gravação da cena, Rafael explicou como se preparou, e destacou o auxílio da preparadora de elenco da série Nara Marques, bem como do diretor-geral Leonardo Miranda e de Andréia e Fernando Carrera [Coordenadora de Produção e Diretor-geral de Conteúdo da Seriella Productions].

“É um sentimento de trabalho cumprido. Estou satisfeito. Procurei me manter no estado do personagem, e é muito bonito porque ele tem uma fé muito grande. Pensei muito nisso de ele ser cheio do Espírito Santo, quis entender bem e busquei levar isso, tentando colocar menos expressão na sobrancelha. Na hora, procurei respirar e manter os músculos do rosto leves e ficar tranquilo. O Estêvão está em paz porque ele acredita muito nisso”.

Confira o antes e depois de Rafael Dib na gravação de morte de Estêvão Gabriel Alberto/R7/Divulgação/Seriella Productions

A caracterização de Rafael para o momento em que Estêvão é morto após ser apedrejado impressionou todos que estavam no set ou se deparavam com o ator pelos corredores do Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions. O processo de maquiagem durou pouco menos de uma hora e foi comandado por Adilson Vilela, responsável pela maquiagem de Efeitos.

“Ele mandou muito bem, me deixou desfigurado. Foi interessante, as pessoas ficavam olhando. A maquiagem ficou muito bem-feita”, elogiou.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Rafael Dib recebe os últimos retoques da maquiagem antes de gravar o final de Estêvão Divulgação/Seriella Productions

A morte de Estêvão foi a última cena gravada por Rafael na série, o que o levou a se despedir e agradecer por fazer parte de mais uma superprodução da RECORD.

“Foi um presente. Uma passagem rápida, mas com um personagem muito forte. É o pontapé inicial da série. Como ator, é um privilégio interpretar alguém com tantas camadas e força interior. É mais material para trabalhar. Estudei bastante e foi um prazer, amo ser ator. Trabalhei de novo com o Léo [Miranda] e me senti seguro, tranquilo porque sei que ele vai tirar o meu melhor. Sempre fui respeitado aqui, me sinto em casa”, concluiu.

Paulo, O Apóstoloé exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela daRECORD. Acesse oPlayPlus.compara rever os episódios.

Confira a repercussão de Paulo, O Apóstolo na tela da RECORD:

Publicidade 1 / 20 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Paulo, O Apóstolo estreou na RECORD e apresentou ao público o início da trajetória do fariseu Saulo. Murilo Cezar, o protagonista da trama, também fez sua estreia na emissora e recebeu elogios dos internautas, que comentaram cada detalhe do episódio com a #PauloApóstoloEstreia. Confira a repercussão! Reprodução/RECORD