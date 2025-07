Murilo Cezar e diretor-geral de Paulo, O Apóstolo comentam cena de abertura da série: ‘Emocionante’ Superprodução inicia narrativa com a recriação de Roma em cinzas e chama a atenção dos telespectadores Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 08/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar destaca recriação da Roma em cinzas Reprodução/RECORD

A estreia de Paulo, O Apóstolo na RECORD impressionou o público com os cenários, figurinos e o início da trajetória de Saulo. A primeira cena da superprodução deu o tom com uma Roma incendiada em 64 d.C. em meio à fuga de Paulo e à perseguição aos cristãos.

A recriação do incêndio no império chamou a atenção do elenco e equipe. Em entrevista ao site oficial, Murilo Cezar comentou esse momento do personagem e adiantou que está por vir na vida do apóstolo.

“É a apresentação do personagem, com essa dramaticidade toda. Essa situação de Roma é emocionante. Foi uma escolha muito assertiva apresentar o Paulo na fase mais madura, nesse cenário e com toda essa atmosfera, com essa densidade emocional do que está acontecendo”, ressaltou o ator.

A sequência que abre a série foi gravada no Museu das Armas, em Petrópolis, na cidade do Rio de Janeiro.

“Essa arquitetura lembra muito a de Roma. Foi o mais próximo que conseguimos encontrar em cima dos conceitos que trabalhamos com computação gráfica e inteligência artificial, aprovadas pela direção. Felizmente, o Museu das Armas nos favorece muito para contar sobre essa Roma queimada. Foi um achado muito feliz”, revelou o diretor-geral da série Leonardo Miranda.

A recriação de uma Roma em cinzas ajudou Murilo a contar este momento futuro de Paulo, que dá um gostinho do que está por vir na superprodução:

“O pessoal da Arte é fora de série. É sensacional o que eles fazem e recriam, me ajuda muito a ter isso, fuligem nas mãos e no rosto, o pé sentindo a pedra que ‘queimou’. Essa estética me ajuda muito a entrar na atmosfera do que aconteceu. É emocionante poder viver toda essa história, e ainda mais esse momento”.

“A Cenografia e a Arquitetura, bem como todos os conjuntos da Produção, o Figurino e a Arte, apoiam muito os atores na vivência. Estar aqui traz uma sensação e realismo que os ajuda na hora de realizar o trabalho”, completou o diretor-geral.

Confira bastidores exclusivos da gravação:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cenas do Futuro

Na estreia, o público viu um Paulo mais maduro, em um flashforward [recurso narrativo que mostra um pedaço do futuro]. Mas logo em seguida é levado ao início da trajetória do apóstolo, 30 anos antes.

O fato de a narrativa da superprodução dar pistas de acontecimentos futuros, é elogiada pelo protagonista:

“Você trabalha em um dinamismo não-linear, com uma pitada do que está por vir. E também traz a atenção do público que está assistindo, levando-o a imaginar o que vai acontecer, e a ter uma ideia de como será esse Paulo, pelo menos esteticamente”.

Murilo ainda adiantou o que os telespectadores vão ver na superprodução: “Cada episódio tem uma particularidade, grandes acontecimentos não só para o Saulo/Paulo, mas para os outros personagens também. O público pode esperar uma jornada linda, de emoção e transformação que vai mexer com muita gente”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

