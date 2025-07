Claudio - Marcos Winter

Imperador de Roma, tem uma postura alterosa pelo cargo que ocupa, mas revelará nuances de carinho e afeto sinceros pelos filhos Britânico (William Lira) e Octávia (Duda Matte), só não o suficiente para deixar de cumprir o desejo de sua ardilosa esposa, Agripina (Rosane Mulholland). Como a peça mais valiosa no jogo do poder, enfrentará situações de perigo e terá que lidar com grandes reviravoltas que surgirão de traições, mentiras e planos maquinados que estarão mais próximos do que ele imagina.

Divulgação/Seriella Productions