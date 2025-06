Thiago Piacentini elenca principal característica de Tiago em Paulo, O Apóstolo: ‘Impulsivo’ Ator inicia seu segundo trabalho na RECORD com mais um personagem bíblico Entrevistas|Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 16/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 02h00 ) twitter

Thiago Piacentini vai interpretar Tiago em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Thiago Piacentini vai interpretar Tiago, um dos discípulos de Jesus na superprodução Paulo, O Apóstolo. É o segundo personagem bíblico do ator na RECORD, que fez sua estreia em Reis (2024) como o profeta Ido. Em entrevista ao site oficial, ele comenta o novo trabalho e revela a importância do papel para sua vida e carreira.

“Está sendo um processo maravilhoso. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de voltar para a casa. É ótimo trabalhar com pessoas que estão focadas no mesmo objetivo. Isso me inspira ainda mais para fazer esse trabalho com excelência”.

O período de preparação de Thiago foi em conjunto com os demais atores que também vivem apóstolos na trama.

“Quando lemos o roteiro em casa, imaginamos como vai ser escutar aquela frase de um outro ator e criamos na nossa cabeça os demais personagens. E na hora que temos a oportunidade de personificá-los, é incrível, porque nos próximos estudos já conseguimos saber como vamos receber determinadas cenas do outro, e como devolver aquilo. A atuação é essa troca”.

Para o ator, a impulsividade é uma forte característica de Tiago. “Meu personagem é muito impulsivo. Mas capaz de tudo para espalhar a mensagem de Jesus”.

Thiago ainda trouxe uma coincidência entre a escolha de seu nome e o papel que irá interpretar na série: “Meus pais escolheram meu nome por causa da história de Tiago na Bíblia. Meu desejo é honrar a minha família fazendo um bom trabalho e espalhando a mensagem de Jesus, assim como o apóstolo”.

A superprodução Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia em julho na tela da RECORD.