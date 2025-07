Marcéu Pierrotti reflete sobre encontro de Pedro com Jesus em Paulo, O Apóstolo: ‘Bonito e forte’ Ator ainda comentou a libertação do pescador do cárcere e reforçou as características de um dos líderes da igreja primitiva Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 21/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 02h00 ) twitter

Encontro com Jesus leva Pedro a pedir perdão a Paulo Divulgação/Seriella Productions

Pedro, vivido por Marcéu Pierrotti em Paulo, O Apóstolo, tem passado por momentos intensos nos episódios mais recentes da superprodução. O ex-pescador teve um encontro com Jesus, o que o levou a pedir perdão a Paulo (Murilo Cezar) e, depois de presenciar a morte de Tiago (Thiago Piacentini), foi salvo do cárcere pelo Anjo Miguel (Guilherme Carvalho).

Em entrevista ao site oficial, Marcéu Pierrotti comentou as cenas que destacam a força de Pedro perante as adversidades, bem como reforçam sua fé em Jesus.

Na trama, o apóstolo demonstra, inicialmente, desconfiança da conversão de Paulo, o que leva a embates entre eles, principalmente sobre a questão da pregação aos gentios.

“Quando Jesus aparece, ele entende que, apesar de já ter concordado e acreditado em Paulo, este era o caminho para falar com os gentios. Talvez ele ainda tivesse dúvida se seria isso que tinha de fazer como líder. Não como prepotência, mas como cuidado com o Cristianismo”, apontou Marcéu.

Em uma carta enviada a Paulo, Pedro relatou o que aconteceu em Jope, e como a revelação de Jesus o levou a compreender a importância de levar a Palavra aos gentios.

A gravação da sequência ocorreu na Praia da Guarita, em Torres, no Rio Grande do Sul, e levou o ator à reflexão:

“Quando Jesus vem, achei lindo, uma analogia para a vida, de a gente respirar e se conectar com a fé. É uma cena bonita e forte”.

Pedro tem encontro revelador com Jesus Divulgação/Seriella Productions

Apesar de aparecer sozinho em cena, com efeitos visuais, Marcéu reforçou o tamanho da produção envolvida no local.

“Nunca estamos sós. Tem uma equipe enorme ao redor. Do outro lado, onde a câmera não pega, está cheio de gente que conhece tão bem a história. Ao mesmo tempo, há um trabalho enorme de imaginação e tenho que estar conectado com essa emoção genuína do momento incrível que é. Tem questões que são bem técnicas em todas as camadas de produção, a minha atuação, com a gravação com efeito especial e tudo que entra para estar em sintonia e bem orquestrado pelo nosso diretor-geral [Leonardo Miranda]”, destacou.

Morte de Tiago e Pedro no cárcere

Em Jerusalém, Pedro é confrontado com a dor do assassinato de Tiago (Thiago Piacentini) pelas mãos de Herodes (Charles Paraventi).

“Foi uma cena muito difícil. Tiago é um irmão mais novo, Pedro se sente quase como um pai dele, o filho que ele não teve. Pedro também era impulsivo e vê Tiago desta forma”, contou Marcéu.

Marcéu Pierrotti aponta desafios da sequência da morte de Tiago na série Divulgação/Seriella Productions

Jogado no cárcere ao se revoltar, o apóstolo é salvo pelo Anjo Miguel (Guilherme Carvalho), que o liberta. Como as gravações não ocorrem em ordem cronológica, Marcéu ainda não tinha gravado a morte de Tiago quando filmou a libertação de Pedro, o que tornou a gravação mais desafiadora.

“Fiquei bem concentrado porque era necessário entender esse ponto. Pedro pensa que vai morrer por conta do jeito que tudo aconteceu, e vem o Divino e o salva naquele momento. E é curioso, pois Pedro não está pedindo uma salvação naquele momento. Acredito que tenha uma dor que está passando acima de tudo e uma sensação de fracasso por não conseguir salvar o Tiago. E apesar de saber que pode ser morto a qualquer momento, não é por isso que ele vai deixar de discursar sobre a Palavra nem deixar de ajudar as pessoas”, revelou.

Morte de Tiago mexe com Pedro, que é libertado da prisão pelo Anjo Miguel Divulgação/Seriella Productions

Para Marcéu estes dois momentos de Pedro são a comprovação da sua fé. “Não acho que ele duvide em nenhum momento, mas há uma enorme alegria quando Jesus se revela. É saber que não está sozinho, mesmo não se sentindo dessa forma”.

Um dos líderes da igreja primitiva, mesmo em embates com Paulo, Pedro nunca se coloca de forma superior, como destacou Marcéu: “Sempre foi falado que não há uma hierarquia. Cada um tem suas características, e a de Pedro é liderar, organizar o espaço. Ele tem uma humildade enorme e, em muitos momentos, reconhece o erro. Nos embates, não é sobre ego, é sobre o melhor para o povo, uma proteção”.

Sobre os próximos passos de Pedro na trama, Marcéu garantiu que o apóstolo é diferente dos outros personagens que já interpretou.

“Meu trabalho de preparação varia, mas tem algo dele de sempre pedir permissão para ser instrumento todos os dias. E o ponto que já busco na vida, é o de me despir do ego e ser instrumento para essa história e esse personagem, porque é a essência dele. Não é sobre ele, mas sobre o que ele acredita e seu propósito, que é ter uma sociedade melhor, mais justa, amorosa e cuidadosa. E o que Jesus prega fez todo sentido para ele ir em busca desse propósito”, concluiu o ator.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Elenco comenta gravações no Rio Grande do Sul:

