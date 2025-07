Anna Melo analisa os desafios do relacionamento de Gabriela com o protagonista de Paulo, O Apóstolo: ‘Tinha tudo para ser’ Personagem sofre após ele renunciar a esse amor para seguir com seu propósito Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 16/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 02h00 ) twitter

Personagem de Anna Melo é noiva do protagonista, interpretado por Murilo Cezar Divulgação/Seriella Productions

Anna Melo acaba de estrear na RECORD como Gabriela em Paulo, O Apóstolo e sua personagem sofre após o protagonista interpretado por Murilo Cezar renunciar a esse amor para seguir com o seu propósito. Em entrevista ao site oficial, a atriz refletiu sobre a relação.

“É um casal que tinha tudo para ser, mas que não consegue concretizar esse amor. Então, acabam lidando com isso, cada um a sua maneira. Apesar de todos os conflitos, obstáculos e provações, eles mantêm esse sentimento por meio da admiração e conexão”, define a atriz.

Logo no início da trama, o público acompanha a descoberta de Saulo (Murilo Cezar) sobre a sua então noiva frequentar reuniões que falavam sobre os ensinamentos de Jesus. Só que o fariseu acreditava se tratar de uma seita e passou a perseguir os cristãos. Para Anna, esse é o primeiro desafio imposto ao relacionamento dos dois.

“É uma decepção muito grande para Gabriela ver o amor da vida dela se transformar em um perseguidor implacável, é assustador e muito triste. Ela vai se arriscar e fazer de tudo para tentar mostrar o quanto ele está cego. Mas chega um ponto em que ela vê que não vai ser possível e passa a ajudar os perseguidos”, lembra.

Paulo rompeu o noivado com Gabriela para seguir o chamado de Jesus Divulgação/Seriella Productions

Após Saulo viver uma experiência transformadora e receber um chamado de Jesus, ele adota o nome Paulo e inicia uma jornada missionária. Antes de sair em viagem, o protagonista rompe o noivado para proteger Gabriela e essa sequência foi marcante para a atriz.

“Foi um dia que a gente se concentrou bastante, porque era uma cena carregada de emoção. Estava tudo perfeito para Gabriela casar, ele finalmente se converteu, tudo se encaixou. Ela vai levar um tempo para conseguir entender essa decisão”, analisa.

Parceria com Murilo Cezar

Anna Melo e Murilo Cezar tiveram o primeiro contato antes mesmo de ela ser escolhida para o papel de Gabriela, ainda no teste da atriz. A parceria entre eles é enaltecida pela artista, que elogia o “olhar cuidadoso” do colega.

“Murilo me transmite essa segurança, é muito tranquilo contracenar com ele, sei que vai estar ali disponível e pronto, independente do teor da cena e da entrega necessária. Isso fez com que a relação dos personagens fosse criada naturalmente”.

Anna Melo elogia parceria em cena com Murilo Cezar Divulgação/Seriella Productions

Cartas para Gabriela

Como parte da preparação para interpretar Gabriela, Anna Melo conta que escreveu em um caderno alguns registros sobre a trajetória da personagem na série.

“É uma espécie de guia da Gabriela do início ao fim da trama, do que acontece com ela e também os estudos de referência e construção da personagem. Uma curiosidade é que tenho várias cartas escritas para ela, como se fosse uma conversa minha com a Gabi”, revela.

Anna Melo interpreta Gabriela em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD.

Atores descrevem seus personagens na série:

