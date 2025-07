Sérgio Abreu completa 20 anos na RECORD com trabalho em Paulo, O Apóstolo: ‘Tenho colhido bons frutos’ Ator dá vida ao centurião romano Júlio na superprodução que estreia nesta segunda (7) na emissora e já está disponível no Univer Vídeo Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 06/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 02h00 ) twitter

Sérgio Abreu interpreta Júlio em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Sérgio Abreu completa 20 anos de carreira na RECORD e celebra o marco com mais um personagem especial. Desta vez, ele será Júlio na superprodução Paulo, O Apóstolo. A trajetória do ator na emissora começou no ano de 2005, como Murilo na novela Prova de Amor. Em 2013, ele foi um enfermeiro em Pecado Mortal, e depois emendou vários trabalhos: Milagres de Jesus (2014 - Jaime), Conselho Tutelar (2014 - Ronaldo), Jesus (2018 - Rafael), Gênesis (2021 - Jubal) e A Rainha da Pérsia (2024 - Ramim). Em entrevista ao site oficial, o artista se alegra com a parceria duradoura e comenta o novo desafio profissional.

“É especial trabalhar em um lugar tão querido, que tem um ambiente super favorável e agradável, sempre fui muito feliz e respeitado na RECORD. As oportunidades surgiram para mim de maneira bastante orgânica, e é muito bom saber que a casa confia no meu trabalho. Nesses anos, tive ótimas experiências e oportunidades de fazer personagens diferentes uns dos outros. Passa tão rápido que a gente nem vê que já foram 20 anos de parceria. Só tenho colhido bons frutos”.

Júlio, de Paulo, O Apóstolo, chega para diversificar ainda mais os papéis vividos por Sérgio Abreu, já que é a primeira vez que o ator se vê na pele de um centurião romano.

“Nunca tinha feito um soldado com armadura, é uma coisa imponente e tem um peso. A produção está impecável e o figurino ficou especial, traz uma postura diferente para o personagem. Espero que eu tenha conseguido transmitir isso para o público”.

E para deixar os telespectadores ainda mais ansiosos, Sérgio fez uma breve descrição: “O Júlio é um cidadão de bom coração porque ele fica dividido entre a lealdade ao imperador e a tentativa de diminuir a perseguição aos cristãos. Ele cumpre seu dever, mas, ao mesmo tempo, tem empatia e piedade”.

Foi durante a preparação que o ator passou a entender a relação entre Roma e o povo de Deus. “Foi bacana, pegamos as cenas e demos uma destrinchada nelas. Estudamos cada detalhe e entramos na história bíblica para entender a virada de Saulo para Paulo (Murilo Cezar) e a trama no geral, não só do meu personagem. E mais especificamente, saber do tratamento que Roma deu aos cristãos”.

Apesar dos atores estarem divididos por núcleos, Sérgio destaca a interação entre eles. “São colegas muito bacanas e incríveis, o ambiente é o melhor possível. A escolha do elenco foi acertadíssima em todos os sentidos. Tanto os atores quanto a equipe estão de parabéns, porque se formou um grupo muito harmônico e profissional”.

O intérprete de Júlio também fez questão de enaltecer a direção de Léo Miranda. “Tudo tem sido muito bem-conduzido pelo Léo, que é craque nisso, ele tem uma característica de trabalhar com os atores de uma maneira mais intimista e sincera. Os capítulos que assisti até agora trazem um resultado muito legal em relação a isso. Não é fácil conseguir essa harmonia na interpretação para chegar na emoção certa. Acredito que esse cuidado vá chamar a atenção do público. Paulo, O Apóstolo está especial, as imagens são lindas e tenho certeza que vai ser um sucesso”.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia nesta segunda (7), às 21h, na tela da RECORD.

