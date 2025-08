Murilo Cezar enaltece equipe em sequência de açoitamento de Paulo, O Apóstolo Na cena, Paulo e Silas foram alvo de agressões em Filipos Novidades|Do R7 04/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar comenta agressão sofrida por Paulo e Silas Divulgação/Seriella Productions

A chegada de Paulo (Murilo Cezar) a Filipos foi conturbada na série Paulo, O Apóstolo. E, após uma confusão, o protagonista é açoitado ao lado de Silas (André Luiz Miranda).

Em uma publicação nas redes sociais, Murilo Cezar comentou a gravação da sequência e agradeceu à equipe.

“Uma cena se constrói com muita gente envolvida, sintonizados em contar uma história. Nesse caso, muito especial por se tratar de uma passagem forte da jornada de Paulo: ATOS 16:22 E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas”, escreveu o ator na legenda.

Confira:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

