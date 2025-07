João Fernandes destaca mudança de Timóteo após passado difícil em Paulo, O Apóstolo: ‘A vida dele se transforma’ Ator comenta nova fase do personagem depois de encontrar Paulo, interpretado por Murilo Cezar Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 ) twitter

João Fernandes comenta transformação na vida de Timóteo Divulgação/Seriella Productions

João Fernandes chegou a Paulo, O Apóstolo como Timóteo, um jovem de Listra, que se torna um dos seguidores do personagem vivido por Murilo Cezar na série. Filho de Eunice (Priscila Sol) e Enéias (Fausto Salomão), o rapaz vive uma situação difícil em casa, de constantes agressões do pai.

“Isto o molda sobre a vida. E é quando ele tem a oportunidade de conhecer Paulo, na experiência de vê-lo falando sobre amor e Jesus. E a vida dele se transforma”, comentou o ator em entrevista ao site oficial.

A construção e vivência do passado de Timóteo exigiu bastante estudo e preparação de João. O ator reforçou o benefício de estar em uma obra fechada, pois já sabe como o arco dramático do personagem se desenvolve.

“Quando recebi o texto, entendi que ele carregava mágoas, sofrimentos e raiva, por ver as agressões à mãe, cometidas pelo pai. Depois, ele entende o poder de Deus e que ela vem acompanhada de misericórdia”, apontou.

João Fernandes detalha preparação para viver passado difícil de Timóteo na trama Divulgação/Seriella Productions

A partir do momento em que conhece Paulo, Timóteo se junta ao apóstolo na missão de levar os ensinamentos de Jesus a outros lugares. Estar no núcleo do protagonista, trouxe desafios ao ator:

“Nunca gravei tanto. Pelo Timóteo acompanhar o Paulo, tenho muitas cenas. O Murilo [Cezar] e o Velson [D’Souza, o Tito] estão sempre prontos para me ajudar”.

Com o início da jornada de Timóteo na série, João fala sobre a recepção do público: “Espero que o recebam de maneira humana, pois ele se torna um exemplo de fé e temor. Quando o público me assistir em cena, vai receber o passado do Timóteo, e espero que seja de uma forma honesta, porque todos têm um passado”.

Timóteo veio logo após João ter vivido Joel em A Rainha da Pérsia (2024), personagem amado pelos fãs da superprodução e pelo ator.

“Sinto que todos os produtos que faço aqui têm o mesmo sentido na minha vida, que é me aproximar de Deus. Quando fui aprovado para A Rainha da Pérsia estava muito triste e falei que aquele personagem veio para mexer comigo, e agora o Timóteo vem para mostrar o amadurecimento que estou tendo, a caminho dos 30 anos, com um filho e tudo o que aconteceu na minha vida. Minha relação com a fé hoje em dia é mais madura. Trabalhar aqui me faz bem e acredito muito na história que contamos”, garantiu.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Público lamenta a morte de Tiago na série:

