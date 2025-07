Michelle Batista e Cirillo Luna celebram onze anos de amizade e comentam relação de Rode e Agripa em Paulo, O Apóstolo Os dois estrearam juntos em Milagres de Jesus (2014) e repetem parceria na atual superprodução da RECORD Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 30/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 02h00 ) twitter

Michelle Batista e Cirillo Luna são Rode e Agripa em Paulo, O Apóstolo Reprodução/RECORD

Quem vê Michelle Batista e Cirillo Luna juntos em Paulo, O Apóstolo nem imagina que a amizade entre os dois começou muito antes de interpretarem Rode e Agripa na superprodução da RECORD. Em entrevista ao site oficial, os atores relembraram o primeiro trabalho juntos na emissora, há onze anos, e opinaram sobre a relação conturbada dos seus personagens na série.

“O Cirillo é meu amigo de muitos anos e também moramos perto um do outro. O primeiro trabalho que fiz aqui foi com ele, em Milagres de Jesus (2014), quando interpretamos irmãos. Temos uma foto desse momento com o Fifo [Benicasa]”, lembra Michelle.

Na trama de 2014, a atriz interpretou Sara e Cirillo viveu Gabriel, no episódio A Mulher Samaritana. A nova parceria em Paulo, O Apóstolo marca o reencontro dos dois no set, após trabalharem em núcleos diferentes em Gênesis (2021).

Cirillo Luna, Michelle Batista e Fifo Benicasa estiveram juntos em Milagres de Jesus e repetem parceria em Paulo, O Apóstolo Arquivo Pessoal

“Gravamos juntos a cena final dos irmãos Jacó (Miguel Coelho) e Esaú, mas durante a série inteira nem contracenamos. Já conhecia a Mixa e poder trabalhar mais tempo foi incrível. Ela é uma super parceira, interessada, inteligente, que propõe em cena. Tenho dado muita sorte com as atrizes que fazem os meus pares românticos”, elogia Cirillo.

No ar na superprodução da RECORD, Michelle interpreta a irmã de Paulo, que foi abandonada pelo marido e tenta a todo o custo se casar novamente. Em meio a diversos envolvimentos com outros homens, ela se apaixonou pelo herdeiro do rei Herodes, personagem de Cirillo Luna.

Michelle Batista e Cirillo Luna estrearam juntos na RECORD na novela Milagres de Jesus (2014) Arquivo Pessoal

“De todos os casos que a Rode tem durante a trama, o Agripa foi por quem ela realmente se apaixonou e acreditou até o último segundo que ia dar certo. Foi com quem ela jurou amor eterno, que apresentou para o Paulo e disse que ia se casar, ter um filho, fez planos e achou que estava acertando”, avalia Michelle.

Para Cirillo, Agripa é “extremamente sedutor” e a relação com Rode foi desproporcional. Ele destaca que a irmã de Paulo nutriu um sentimento não correspondido pelo seu personagem.

“Agripa sabe do poder que tem com as mulheres e utiliza dessa ‘sedução’ nos jogos políticos durante a trama. Ele não ama a Rode e deixa isso nítido quando ela se declara. A parte do amor vem muito mais de Rode do que de Agripa e em nenhum momento ele esconde isso”, opina Cirillo.

Cirillo Luna define Agripa como um homem 'extremamente sedutor' em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

O término desse romance se deu de forma trágica, quando Rode flagrou Agripa aos beijos com a própria irmã, Berenice (Bianca Palheiras).

“Ela fica enojada, porque Agripa não foi um romance trivial da Rode. Essa cena [da descoberta], inclusive, é muito forte, pelo tamanho da decepção com ele. Depois disso, ela vira uma mulher mais soturna e triste”, diz Michelle.

O momento trouxe consequências não só para Rode e Agripa, como para Isabella, filha dos dois que acabara de nascer. Com o rompimento, Rode voltou para Jerusalém e deixou Agripa com a recém-nascida.

“Tem mais um abandono. Ela lida com o que sofreu fazendo o mesmo com outras pessoas, abandonando. Ela repete um padrão, deixa os filhos por conta desse mesmo trauma e demora muito tempo para perceber as escolhas que está fazendo”, conta Michelle.

Michelle e Cirillo moram no mesmo bairro, no Rio de Janeiro, e amizade completou onze anos em 2025 Reprodução/Youtube

Apesar das cenas dramáticas entre os dois personagens, fora do set de filmagem a relação entre Michelle e Cirillo sempre foi de parceria, segundo os artistas. A atriz não poupou elogios ao colega de cena.

“É maravilhoso contracenar com o Cirillo. Ele é um doce, querido, um ator competente, dedicado e foi muito legal tê-lo comigo em cena”, conclui.

