Fortes emoções! Use a hashtag #AdeusPaulo para comentar o episódio final da série
Nesta sexta (12), o público se despede do protagonista e dos personagens da trama
No episódio de Paulo, O Apóstolo desta sexta (12), o público vai se despedir da série e descobrir o desfecho de Paulo (Murilo Cezar) e outros personagens.
Não vai faltar emoção! Para não perder nenhum detalhe do último episódio e se conectar com outros fãs, use #AdeusPaulo para comentar sobre a série nas redes sociais.
A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto. Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!
O último episódio de Paulo, O Apóstolo vai ao ar nesta sexta (12), às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
