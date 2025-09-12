Fortes emoções! Use a hashtag #AdeusPaulo para comentar o episódio final da série Nesta sexta (12), o público se despede do protagonista e dos personagens da trama Novidades|Do R7 12/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/09/2025 - 02h00 ) twitter

Use a hashtag #AdeusPaulo para comentar o episódio final da série Divulgação/Seriella Productions

No episódio de Paulo, O Apóstolo desta sexta (12), o público vai se despedir da série e descobrir o desfecho de Paulo (Murilo Cezar) e outros personagens.

Não vai faltar emoção! Para não perder nenhum detalhe do último episódio e se conectar com outros fãs, use #AdeusPaulo para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto. Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

O último episódio de Paulo, O Apóstolo vai ao ar nesta sexta (12), às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo

Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD