Augusto Garcia e Paulo Verlings comentam perseguição e apedrejamento de Paulo na superprodução Amigos de longa data, os atores dividem o set de gravações pela primeira vez, como Eliasafe e Lavi em Paulo, O Apóstolo Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 23/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eliasafe e Lavi provocam o apedrejamento de Paulo Divulgação/Seriella Productions

Augusto Garcia e Paulo Verlings são amigos há 20 anos e agora abraçam a oportunidade de trabalharem juntos pela primeira vez, como Eliasafe e Lavi em Paulo, O Apóstolo. Na trama, os personagens são os grandes opositores do protagonista (Murilo Cezar) e o perseguem por diversas cidades, causando motins para atrapalhar a propagação do Evangelho de Cristo. Em entrevista ao site oficial, os atores analisam o comportamento da dupla que foi responsável pelo apedrejamento de Paulo em Listra. Os artistas também comentam a parceria dentro e fora da série.

“O Lavi é um personagem muito bacana, um vilão, bem diferente dos meus outros papéis na casa, como Matias em Jesus (2018) e o egípcio Shareder em Gênesis (2021). Na série, ele se junta ao Eliasafe para perseguir Paulo nas viagens. Tudo começa quando o apóstolo chega na Antioquia, que é a cidade dos dois, e começa a pregar na sinagoga. A partir desse momento, eles fazem de tudo para criar motins e atrapalhar a missão de evangelizar as pessoas”, explica Paulo Verlings.

Augusto Garcia complementa: “Eles querem acabar com a vida de Paulo e ficam obsessivamente atrás dele. É uma situação que extrapola a inveja e o ciúmes”.

Apedrejamento

Eliasafe e Lavi expulsam Paulo e Barnabé (Fifo Benicasa) da Antioquia e os seguem até Icônio, onde Paulo, em nome de Jesus, cura um homem cego. Os perseguidores o acusam de blasfêmia e feitiçaria, e Eliasafe incentiva o povo a apedrejá-los, mas eles acabam fugindo.

Em Listra, o apóstolo realiza outro milagre e faz um homem coxo de nascença voltar a andar. Mesmo com um intérprete, as pessoas que testemunham a cura não compreendem o idioma de Paulo e Barnabé e passam a gritar, em sua própria língua, que os deuses Júpiter e Mercúrio estão entre eles. Em um tremendo mal-entendido, o sacerdote traz bois e coroas de flores para o portão da cidade a fim de realizar sacrifícios para Barnabé e Paulo.

Os discípulos, então, rasgam suas vestes diante da situação, e com dificuldades para controlar a multidão, voltam a pregar sobre Deus. Eliasafe e Lavi aproveitam a confusão para conseguir o apoio da maioria contra os discípulos, e assim Paulo é apedrejado e arrastado para fora da cidade como se estivesse morto.

Eliasafe é o personagem de Augusto Garcia na série Divulgação/Seriella Productions

“O Eliasafe, meu personagem, através do poder de persuasão, consegue provocar o apedrejamento de Paulo. Foi uma cena emblemática. Todos os atores dando o máximo de si. Paulo vai de herói a inimigo em questão de minutos. Eliasafe acredita que está cumprindo sua missão e não enxerga o tamanho da crueldade de sua atitude, apenas observa a cena e coloca a culpa do apedrejamento no próprio Paulo”, conta Augusto Garcia.

O intérprete de Lavi considera a sequência uma das mais marcantes da trama. “Tivemos aula de língua estrangeira justamente para poder fazer essa cena. Então foi bastante difícil e muito forte. Porque quando o Eliasafe e o Lavi chegam, a cidade já está absolutamente encantada com Paulo, mas eles criam um motim. O Lavi conversa com o governador em línguas estrangeiras. E a partir daí, Paulo é apedrejado”.

Paulo Verlings ainda destaca que assim como o apedrejamento, as cenas de Lavi e Eliasafe são intensas e carregam uma grande carga dramática. Por isso, foi essencial se preparar para essas sequências junto com Augusto Garcia. “O Leandro Baumgratz [preparador de elenco] trabalhou muito em cima desse arquétipo do vilão para deixarmos os personagens o mais humano possível, e isso foi muito importante porque o Lavi e o Eliasafe, na maioria das vezes, são extremamente efusivos, com um temperamento forte. Então realmente precisamos nos preparar”.

Parceria dentro e fora do set

É a primeira vez que os atores dividem o set de gravações, mas os dois são amigos de longa data. “Conheço o Paulo Verlings há muitos anos e tenho uma admiração profunda pela trajetória dele. Somos da mesma geração. Ele viu as minhas peças de teatro no início, e eu as dele. Então, trabalhar com o Paulinho é realmente um prazer e algo que sempre esperamos acontecer”, diz Augusto Garcia.

Paulo Verlings provou que o carinho é recíproco e ressaltou o quanto essa amizade trouxe benefícios para o trabalho deles na superprodução. “O Augusto é um excelente ator, um cara incrível, parceiro, generoso e muito estudioso. E isso soma muito na parceria, principalmente porque fazemos uma dupla, onde um depende do outro. Fico muito feliz com essa parceria, vou para a cena seguro, porque sei que tenho onde me apegar. É sensacional”.

Paulo Verlings comenta parceria com Augusto Garcia e Murilo Cezar Divulgação/Seriella Productions

Praticamente todas as cenas de Paulo e Augusto são com Murilo Cezar, que recebeu elogios pelo protagonismo da trama. “Foi uma grande surpresa. Nunca tínhamos trabalhado juntos e tem sido um prazer. Ele é uma pessoa completamente disponível e já tivemos empatia logo no primeiro teste. E dentro do processo é uma relação de muita confiança”, afirma Augusto Garcia.

E Paulo Verlings finaliza: “Automaticamente desenvolvemos uma parceria com o Murilo também, porque basicamente nossas cenas são todas com ele. É um jogo muito legal que temos tido, estou muito contente”.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo

Publicidade 1 / 55 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A superprodução Paulo, O Apóstolo narra a fascinante e profunda jornada de Saulo de Tarso, um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre. A seguir, conheça o elenco da superprodução! Divulgação/Seriella Productions