Enzo Ciolini analisa nova fase de Nero como imperador de Roma em Paulo, O Apóstolo Personagem ascende ao poder após Claudio morrer envenenado por Agripina Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 )

Enzo Ciolini analisou a chegada de Nero ao poder de Roma Divulgação/Seriella Productions

Enzo Ciolini tem mostrado ao público as facetas de Nero, seu personagem em Paulo, O Apóstolo. Na trama, o filho da meticulosa Agripina (Rosanne Mulholland) acaba de se tornar imperador de Roma e vive um conflito entre o amor e o poder. Em entrevista ao site oficial, o ator comentou a ascensão de Nero ao trono e as consequências em sua trajetória.

“Nero é fraco em alguns momentos, inseguro das suas ações, influenciado pela Agripina e pela Popéia (Emily Matte) logo depois. É um jovem que nunca conseguiu sustentar o que pensava, cresceu em um ambiente onde tudo era imposto e ele tinha que se enquadrar. A partir do momento que se torna imperador, Nero se vangloria desse luxo, de receber a atenção do povo. É um personagem carente, que se sente bem no lugar de imperador e mal por ter que arcar com toda a responsabilidade e a burocracia do cargo”, avalia Enzo.

O artista também analisa que chegar ao poder não era uma vontade de Nero. Ele atribui o feito à Agripina, que envenenou o esposo, o então imperador, Claudio (Marcos Winter).

“Era um desejo da Agripina se manter no poder a todo custo. E ela só podia contar com o Nero, que era o único filho remanescente da sua dinastia, então ela apostou todas as fichas nele, traçou o plano [de matar Claudio] e tudo foi concretizado”, resume.

Para Enzo, casamento de Nero e Octávia faz parte do plano de Agripina para se manter no poder Divulgação/Seriella Productions

O casamento com Octávia (Duda Matte) também fez parte do esquema de Agripina e trouxe sofrimento para a vida dos noivos. Mirando o futuro poderoso do filho, Agripina acertou no ódio de Nero.

“Ele não tem nenhum afeto pela Octávia, inclusive fica contra ela, porque a mãe é a favor. E ela não tem culpa de nada, sempre foi uma menina doce, íntegra, gentil. Mas Nero não a ama, é pura fachada, somente por questões políticas da época, para manter as aparências”, explica.

Nero e Acte

Apaixonado à primeira vista por Acte (Juliana Xavier) antes mesmo de se casar com Octávia, Nero levou a amada para servi-lo no palácio, mas não conseguiu assumir a relação. Para Enzo, o dilema atravessado pelo personagem entre se manter no poder e viver seu verdadeiro amor ficou ainda mais nítido após Nero virar imperador.

“Nero acha na Acte alguém para se apoiar. Ele não teve ninguém na família que o tratasse com um amor recíproco e sente isso com ela. A gente vê que ele fica com o coração partido por não poder tê-la, mas, ao mesmo tempo, passa a ter a atenção, o carinho e o afeto do povo, que nunca teve em casa”, justifica.

Nero se apaixonou por Acte à primeira vista Divulgação/Seriella Productions

Quando Acte vai embora do palácio, Nero se vê ainda mais perdido. Segundo Enzo, a ausência dela intensifica as decisões impulsivas que o personagem toma a partir de então.

“Ele lida da pior maneira possível, porque quer ficar com a Acte e a Agripina faz de tudo para mantê-la longe de Roma e dos olhos dos nobres, já que ela seria uma ameaça. Quando Agripina manda Acte embora, começam, de fato, os problemas, ele se torna uma pessoa cruel”.

Preparação

O temperamento difícil do personagem, no entanto, não cai no caricato. Em conjunto com o preparador de elenco Leandro Baumgratz, Enzo construiu um Nero humano.

“Queria que as pessoas vissem que ele existiu e tinha defeitos e qualidades, como qualquer um. Nero viveu em um ambiente muito tóxico, o que colaborou para que fosse uma pessoa com gatilhos”, destaca.

Nero se tornou imperador de Roma após Claudio morrer envenenado por Agripina Divulgação/Seriella Productions

Durante a preparação para entender as motivações do personagem, Enzo se viu estudando sobre o Império Romano mais uma vez, como havia feito dos 13 aos 19 anos, período em que morou na Itália.

“Ia muito para Roma passar férias, onde meu tio morava. Pude conhecer os museus e sentir isso presencialmente. Para viver o personagem precisei ir além das minhas memórias, fiz pesquisas relacionadas ao primeiro século, li algumas biografias do Nero e isso me ajudou a enriquecer cada vez mais o personagem”, lembra.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

