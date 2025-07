Cassio Pandolfh se despede de Nadiel em Paulo, O Apóstolo: ‘Me permitiu demonstrar meu lado mais dramático’ Personagem morreu após cena emocionante de reconciliação com o filho Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cassio Pandolfh interpretou Nadiel, pai de Paulo na superprodução da RECORD Divulgação/Seriella Productions

Nadiel (Cassio Pandolfh) e Saulo/Paulo (Murilo Cezar) tiveram uma relação conturbada em Paulo, O Apóstolo desde que o protagonista decidiu partir em viagem missionária. A trajetória do patriarca chegou ao fim no episódio desta segunda (28), porém, com uma sequência emocionante de reconciliação com o filho. Em entrevista ao site oficial, Cassio Pandolfh celebrou o trabalho e destacou a parceria com Murilo Cezar.

“O Nadiel me permitiu demonstrar o meu lado mais dramático, foi muito gratificante ter essa experiência, com um ótimo personagem. Tenho muita satisfação em trabalhar na RECORD.”

Cassio Pandolfh e Beth Zalcman em cena de Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

O ator fez parte do núcleo familiar do protagonista ao lado de Beth Zalcman, que interpreta Carmi, mãe de Paulo. Com momentos fortes de embate com o filho na ficção, o veterano não poupou elogios ao parceiro de set.

“O Murilo é um excelente ator e generosíssimo. Essa troca em cena foi muito harmoniosa, nós dois agradecemos um ao outro. Foi gratificante para mim, como ator. Consegui passar a emoção [em cena], porque nós ficamos realmente emocionados”, conta.

Na trama, ao saber que Saulo se converteu e mudou o nome para Paulo, Nadiel não aceitou a decisão do filho. Cassio relembrou os sentimentos do personagem nessa fase da história.

“Ele fica chocado, desgostoso e em um conflito muito grande, porque tem que ser severo com o filho, mas isso dói nele. Tanto é que mais adiante, Nadiel revela para Paulo que mentiu e que ele nunca foi uma vergonha para o pai. Ele reconhece que durante o tempo que tentou ser durão estava sofrendo muito”, reflete.

Paulo (Murilo Cezar) se surpreendeu ao ver o estado de saúde do pai quando retornou para Tarso Divulgação/Seriella Productions

Logo após retornar para Tarso, Paulo têm uma conversa franca com Nadiel. O pai estava doente e revelou a revolta que sentiu com a ausência do filho. Nesse instante, o público viu a cena em que o personagem quebrou todos os pertences do quarto do primogênito. Para o ator, esse foi um dos momentos mais difíceis das gravações.

“Foi muito forte, porque era só eu [em cena] e depois a Beth Zalcman, que faz a Carmi, entrava para suavizar a situação. Me coloquei no lugar do pai magoado e ressentido”, lembra.

A morte de Nadiel acontece em uma sequência emocionante, após ele acreditar no chamado de Jesus para o filho. A reconciliação entre os dois foi destacada por Cassio como uma conclusão do arco dramático do personagem.

Nadiel (Cassio Pandolfh) se reconciliou com o filho antes de morrer em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

“Ele tinha mesmo que se reconciliar com o filho. Apesar de ser uma cena triste, também foi recompensadora, porque o Murilo me deixou completamente tranquilo pela generosidade em cena. Ele é um ator talentoso, que atua por ele e por você, e simplesmente deixa a sua emoção ir junto”, elogia.

O resultado do trabalho é celebrado pelo ator, que coleciona atuações na RECORD desde a novela Os Dez Mandamentos (2015). Para ele, o balanço do personagem é positivo pelo apoio que recebeu nos bastidores.

“Estou muito feliz com essa oportunidade. Muito grato à Seriella Productions, ao Leonardo Miranda, a toda a equipe, os técnicos, o pessoal da maquiagem, a Nara [Marques] que fez a preparação. Estou contente com tudo”, conclui.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

Veja também: Saulo muda de nome após encontro com Jesus

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Saulo (Murilo Cezar) retornou para Jerusalém como Paulo após o encontro com Jesus. De perseguidor a discípulo, ele surpreendeu com seu testemunho de vida, mas sofreu com o preconceito dos que não acreditaram em sua conversão. No Twitter X, os telespectadores de Paulo, O Apóstolo comentaram cada detalhe do episódio com a #AgoraSouSaulo. Confira a repercussão! Reprodução/RECORD