Fifo Benicasa analisa briga e rompimento entre Barnabé e o protagonista de Paulo, o Apóstolo Ator comenta trajetória da amizade que conquistou o público da superprodução e elogia a parceria com Murilo Cezar Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 26/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h00 )

Fifo Benicasa analisa embates e rompimento entre Paulo e Barnabé Divulgação/Seriella Productions

A amizade entre Barnabé (Fifo Benicasa) e Paulo (Murilo Cezar) em Paulo, O Apóstolo ficou abalada de vez após a decisão de seguirem caminhos diferentes para pregar a Palavra. O momento entristeceu o público, que adorava ver a relação dos amigos na superprodução da RECORD.

O primeiro atrito entre eles ocorreu após Barnabé se incomodar com a postura de Paulo com Pedro (Marcéu Pierrotti) em Antioquia, e as cobranças sobre a diferença de tratamento de judeus e gentios.

Mais tarde, a situação ficou mais tensa quando Paulo pediu para conversar com o amigo, que considerou o momento inapropriado e respondeu de forma ríspida. Barnabé trouxe à tona a forma com que o apóstolo tratou seu sobrinho, Marcos (Marcus Bessa), em Jerusalém. No entanto, o jovem não revelou a razão da repreensão sofrida, contribuindo para o ruído na comunicação entre os amigos.

Ao site oficial, Fifo Benicasa comentou a crescente tensão entre os dois, que culmina no rompimento da amizade entre Paulo e Barnabé.

“Um ponto que gostei muito do embate entre eles é que não há juízo de valor. Nós vemos que os dois têm questões muito certas e também fragilidades no discurso. É legal o público ver e se enxergar, como eu, quando li. Todo mundo já errou achando que tinha razão. Quando conseguimos nos afastar, conseguimos ver isso”, refletiu o ator.

Paulo e Barnabé têm briga séria por causa de Marcos Divulgação/Seriella Productions

Paulo e Barnabé até tentam uma reaproximação, com um pedido de desculpas mútuo. No entanto, quando o apóstolo reforçou que Marcos não estava pronto para seguir na missão, uma nova briga entre eles se iniciou. Barnabé respondeu e citou Rode (Michelle Batista) e também o embate recente que o apóstolo tinha tido com Pedro, machucando Paulo.

“Sinto muito que você esteja me vendo dessa maneira”, lamentou Paulo. E Barnabé respondeu: “Sinto muito que você não consiga se enxergar, Paulo, mas alguém tinha que falar isso para você”. E quando o tio de Marcos o chama de “orgulhoso”, parece ser o fim para os dois.

“O rompimento de uma amizade é sempre um assunto delicado. Acho que esse momento vai fazer o público refletir. É melhor acalmar, esperar, dar uma segunda oportunidade e chegar em um meio-termo. Nesse momento nenhum dos dois quis ceder”.

“Essa cena diz muito sobre o que acontece hoje em dia. Estamos com muitas certezas dos nossos discursos, o que não dá a possibilidade de ouvir o próximo. São duas pessoas com certeza absoluta e que não dão a oportunidade de se ouvir, debater”, completou Fifo.

Barnabé é o principal apoiador de Paulo logo após sua conversão Gabriel Alberto/R7

No início da trajetória de Paulo, após a conversão, Barnabé foi fundamental para a aceitação do apóstolo entre os demais seguidores de Jesus, que desconfiaram das intenções iniciais do rapaz.

“É natural a desconfiança porque poderia ser uma armadilha, mas Barnabé é muito seguro porque ele presenciou a conversão. Isso fez com que ele tivesse uma prova concreta e ao que se apegar, dando força a Paulo naquele momento junto aos apóstolos. O Barnabé é o equilíbrio, é um elemento de conciliação entre ideias e propostas. O que é normal, pois em um grupo de pessoas, sempre vão ter pensamentos diferentes”, destacou.

Fifo Benicasa elogiou a parceria com Murilo Cezar Divulgação/Seriella Productions

Para a construção dos diferentes momentos de Paulo e Barnabé, do início com a conversão, à viagem e até o rompimento, Fifo encontrou em Murilo Cezar um parceiro disposto a reforçar essa amizade dentro e fora do set:

“Tivemos uma conexão forte desde o teste que fiz para o Barnabé. Os bastidores fazem muita diferença e a amizade que criei com o Murilo corroborou para que a parceria entre os personagens fosse crescendo. Murilo é um ator muito inteligente, ótimo de conviver, estudioso e que gosta do jogo cênico. O texto é muito bem escrito, é notório, e nós só construímos as entrelinhas, com gestos e olhares desta cumplicidade”.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

Atores descrevem seus personagens na série:

