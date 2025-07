Autora de Paulo, O Apóstolo revela detalhes sobre a composição das trilhas sonoras: ‘São muito importantes para contar a história’ Cristiane Cardoso escreveu não só o enredo da superprodução, mas também as letras das canções que têm emocionado o público Novidades|Bianca Godoi, do R7 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cristiane Cardoso é autora e compositora da trilha sonora de Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Cristiane Cardoso, autora de Paulo, O Apóstolo, contou detalhes sobre a composição das trilhas sonoras da superprodução em entrevista exclusiva ao jornalismo da RECORD.

O álbum da série está disponível nas plataformas de áudio e conta com 30 músicas interpretadas pela Banda Universos.

“Fiz questão de compor a letra das trilhas porque eu estava muito próxima dos personagens. Então, tivemos esse envolvimento, inclusive no instrumental, porque falamos diretamente com o compositor sobre o estilo musical que imaginamos para cada cena. Nós não só escrevemos, mas também pensamos nas trilhas porque as considero muito importantes para contar a história. Se tirarmos a trilha, tiramos, muitas vezes, a emoção do momento. A melodia também nos ajuda a sentir o que o personagem está sentindo”.

Cristiane também explicou por que a canção de abertura da série, intitulada “Sacrifícios”, tem tocado os telespectadores: “Toda a história de Paulo está ali”.

Saiba mais:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

Sequência do apedrejamento de Paulo comove o público da superprodução

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Paulo (Murilo Cezar) foi apedrejado em Listra após um grande mal-entendido provocado por Eliasafe (Augusto Garcia) e Lavi (Paulo Verlings). A sequência de Paulo, O Apóstolo comoveu os telespectadores da superprodução, que comentaram cada detalhe do episódio com a #OApedrejado. Confira a repercussão! Divulgação/Seriella Productions