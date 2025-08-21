Daniel Dalcin repercute morte de Matias em Paulo, O Apóstolo e avalia papel: ‘Personagem mais pesado que já fiz’
Ator revela detalhes dos bastidores da sequência e preparação para viver o vilão na série
Daniel Dalcin deixou a trama de Paulo, O Apóstolo com a morte de Matias pelas mãos do misterioso Ammonios (Lucas Oradovschi). Ao site oficial, o ator avaliou a experiência na superprodução e deu detalhes da sequência que marcou a despedida do personagem.
“O Matias achava que sabia de tudo, mas não sabia. Ele é surpreendido pelo Ammonios de uma forma extremamente dolorosa, e estava envolvido em uma trama que nem ele sabe. É um desfecho bem interessante”, comentou Daniel.
Leia também:
- Juliana Xavier analisa provações que Acte enfrenta ao se apaixonar por Nero: ‘Sofre muito por estar nessa posição’
- Arena das Feras: Murilo Cezar, José Victor Pires e Tiago Marques dão detalhes da sequência grandiosa de Paulo, O Apóstolo
- Murilo Cezar comenta relação de Paulo e Gabriela: ‘O amor deles se transforma’
Na trama, Eirene (Gabriella Busich), que tem um caso com Matias, se surpreende quando leva Eleazar (André Lima) até Ammonios e se depara com o amante amarrado e amordaçado.
De forma brutal, o egípcio descarta Matias ao assassiná-lo. Além disso, aterroriza Jerusalém ao colocar o corpo do vilão em uma carroça juntamente com um bilhete ameaçador.
“Com a morte do Matias, o Jonatas perde poder e talvez tenha algo que, de repente, nem ele sabe. E por conta das ações dele também pode se prejudicar”, apontou o ator.
Segundo Daniel, a gravação da cena foi uma oportunidade para acompanhar o trabalho de Gabriella Busich e Lucas Oradovschi de perto:
“Ela se entregou e o Lucas foi superprofissional, falando em hebraico. O ator tem que controlar esse espaço e bato palmas para ele e para a Gabi nesse momento porque estavam ali controlando tudo. Foi uma cena bonita de ver, e legal, porque aprendemos com outros amigos. Foi maravilhosa”.
Na série, Matias é o responsável por fazer o trabalho sujo de algumas autoridades locais e mente sobre o testemunho de Estevão (Rafael Dib) e o encontro com Jesus de Saulo (Murilo Cezar). Ao analisar a trajetória do personagem, o ator revelou como se preparou para dar vida ao vilão:
“Foi o personagem mais pesado que já fiz, é um homem ignorante, que não entende o que os apóstolos são e se torna extremamente vingativo. A minha preparação precisou ser física para chegar neste lugar. Corria por volta de 9 km e fiz um trabalho de boxe também. O Matias era muito firme, com voz grave e muito sujo. Foi um dos trabalhos mais desafiadores”.
Para o ator, o final de Matias foi conduzido desde o início da trama pela sua sede de vingança e ambição pessoal.
“A curvatura [dramática] que vimos é muito séria e triste”, completou.
Nos bastidores, para se concentrar, Daniel faz malabares, uma técnica circense, que, de acordo com o artista, ajuda a ampliar seu campo de visão e o deixa atento às circunstâncias das cenas.
Ao finalizar as gravações de Paulo, O Apóstolo, Daniel completou a quarta produção da qual faz parte na RECORD nos últimos cinco anos.
“O que mais me toca é a certeza de que confiam em mim. Se não fosse a RECORD, não teria tudo o que conquistei. Me sinto muito feliz e agraciado, e aprendo com todas as áreas. Acompanho a evolução das produções, cenários, figurinos e especiais. Estamos em um nível cinematográfico. Tudo está impecável”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Relembre frases marcantes da série:
1 / 8