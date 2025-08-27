Fifo Benicasa se despede de Paulo, O Apóstolo e faz desabafo sobre morte de Barnabé: ‘Me doeu bastante’ Ator encerra trabalho na superprodução em sequência impressionante Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

Fifo Benicasa se despede de Barnabé em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Um dos personagens mais queridos de Paulo, O Apóstolo, Barnabé, vivido por Fifo Benicasa, deixou a trama após ser morto por Barjesus (André do Vale). Em uma cena repleta de emoção, o discípulo de Jesus se despede do sobrinho Marcos (Marcus Bessa) e é levado da sinagoga em Pafos.

Ao site oficial, Fifo Benicasa comentou a gravação das cenas finais de Barnabé e fez um balanço sobre sua participação na superprodução.

“Demorei a ler a morte dele. E foi uma ótima escolha não a vermos. Deixou para o espectador ter o poder e a capacidade de imaginar essa cena. Sabia qual era o episódio, então pulei, porque não tem como, me apeguei ao personagem. E confesso que me doeu bastante”, revelou Fifo.

Na cena, Barnabé está em Pafos levando a Palavra de Jesus. Quando fala aos presentes sobre a circuncisão do coração, e é acusado de blasfêmia por Barjesus e seus seguidores, que já tinham se posicionado contra Paulo (Murilo Cezar) quando o apóstolo passou pela cidade.

Fifo Benicasa destacou a concentração para a gravação da morte de Barnabé Divulgação/Seriella Productions

Toda a sequência é contada pelo relato do sobrinho, Marcos, que voltou a Jerusalém após a violência sofrida.

“Fiquei quietinho, deitei no chão e quando deu o ‘ação’ foi incrível, porque olhei para o Marcus e ele estava inteiro na cena, com voz de dor e sofrimento, todo ensanguentado. Lembro que nem pensei, só olhei para ele e fiz um carinho querendo acalmá-lo, porque vi um garoto sofrendo, cheio de culpa. E isso só vem na hora da gravação, não adianta prever”, compartilhou Fifo.

Aliás, o ator fez questão de agradecer a todos os envolvidos na sequência e a parceria para que tudo funcionasse da melhor maneira no set: “É o tipo de cena que não se faz sozinho. Eu e o Marcus somos a ‘ponta do iceberg’ porque há toda uma equipe de maquiagem, efeitos, dublê, câmeras, fotografia, figurino e som. E tudo orquestrado por uma direção primorosa, e depois vai para uma edição com qualidade estética e artística. Quero parabenizar à equipe por esse momento que foi muito bonito para mim”.

Despedida da série

Fifo Benicasa é grato aos encontros e reencontros na superprodução Divulgação/Seriella Productions

Em 2025, Fifo foi visto nas telas da RECORD em dose tripla: na reprise de Reis (2022), em Neemias e agora em Paulo, O Apóstolo, o que enche seu coração de gratidão:

“Sempre vou agradecer. É algo que minha família me ensinou, agradecer quem te dá oportunidade, porque confiar em uma pessoa é um gesto de carinho. E sou muito grato pela RECORD e a Seriella Productions porque me deram a responsabilidade de realizar grandes trabalhos. Todos os personagens me fazem olhar o mundo por outro viés, se questionar como pessoa e buscar se tornar um ser humano melhor. Aprendi muito com o Barnabé. E saio desse projeto tentando ser um pouco mais Barnabé na minha vida, porque ele é um personagem especial”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

