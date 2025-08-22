Anna Melo e Caio Menck comentam clima romântico entre Gabriela e Lucas em Paulo, O Apóstolo: ‘Novos sentimentos’ Atores detalham sequência em que personagens caem na água e quase se beijam na trama Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

Anna Melo e Caio Menck comentam relação entre Gabriela e Lucas na série Divulgação/Seriella Productions

Gabriela (Anna Melo) e Lucas (Caio Menck) estão cada vez mais próximos em Paulo, O Apóstolo. O possível casal deixou o público suspirando após a sequência em que o médico salva a jovem de um afogamento e os dois quase se beijam.

Ao site oficial, Anna Melo e Caio Menck comentaram a relação entre os personagens e o nascimento do novo casal da trama.

“É o exato momento que surge uma faísca. Acontece algo diferente ali entre eles que faz com que surja e suscite novos sentimentos”, afirmou a intérprete de Gabriela.

Caio concordou e completou: “Desde a primeira vez em que o Lucas a viu, houve esse encantamento, mas como Paulo (Murilo Cezar), mentor dele, é o ex-noivo dela, ele se retrai. No entanto, como eles viajam juntos e ficam amigos, começa a rolar um clima. Nesta cena, a Gabriela percebe o Lucas”.

Na sequência, Lucas e Gabriela estão em Trôade, onde ele está à procura da mãe. Ao trocarem confidências sobre a vida, o inusitado acontece. A jovem vê um rato, fica com medo e cai na água com o médico. Após ser salva, os dois percebem que há algo mais do que amizade entre eles e quase se beijam.

Anna Melo aponta que a relação entre Gabriela e Lucas se transforma Divulgação/Seriella Productions

Caio aproveitou para elogiar a colega de elenco: “Ela é uma atriz muito dedicada, tem anotado cada vírgula sobre Gabriela e Lucas. É muito boa tecnicamente e emocionalmente”.

Bastidores

A cena foi gravada em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Caio ressaltou a segurança para a gravação da sequência, como a disponibilidade de dublês caso fosse necessário. No entanto, os dois preferiram fazer todas as ações, mesmo em uma temperatura mais amena.

“Já tive experiência, em gravação, de mergulhar em cachoeira. É uma aventura. Foi divertido, mas subir da água para o píer deve ter sido engraçado para quem estava olhando de fora. Só foi possível porque a salva-vidas me ajudou”, revelou Anna Melo.

“Foi primordial ter os dublês e ensaiar antes para entender como iria trazê-la de volta da água”, completou Caio.

Além de entenderem as ações necessárias para gravar a cena, a sequência exigia uma dramaticidade, com Lucas tentando encontrar a mãe, depois a leitura da carta de Paulo e a queda na água, e terminando com Gabriela verbalizando a vontade de beijar Lucas.

Caio Menck ressalta importância da sequência em que Gabriela e Lucas quase se beijam Divulgação/Seriella Productions

Em um set extremamente movimentado, cheio de detalhes, a concentração dos atores se fez extremamente necessária.

“Cada ator tem seu jeito de se preparar para uma cena. Sempre que tem um momento com mais intimidade, pedem silêncio, o que ajuda muito. Uma forma que gosto de me preparar é colocar uma música e concentrar nas circunstâncias da cena. Além da música, uso a respiração”, revelou Caio.

Já para Anna, interagir também é uma forma de ajudar a focar no que a cena pede:

“Respirar e pensar no momento que a personagem vive. Quando há fatores externos, como água, tento a focar ainda mais. E às vezes, descontrair um pouco me ajuda a relaxar e voltar à concentração também”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

