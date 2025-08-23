André Luiz Miranda destaca leveza de Silas na vida de Paulo: ‘É um ponto de equilíbrio’ Personalidade naturalmente cômica do personagem contrapõe o perfil metódico do apóstolo; ator também enaltece os bastidores e a parceria com os colegas Entrevistas|Ana Mello e Bianca Godoi, do site oficial 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

André Luiz Miranda comenta trabalho como Silas em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Silas (André Luiz Miranda) foi um dos homens escolhidos pela igreja de Jerusalém para acompanhar Paulo (Murilo Cezar) e Barnabé (Fifo Benicasa) até a Antioquia e levar uma carta com orientações aos não judeus que estavam se convertendo a Deus. A primeira aparição do personagem em Paulo, O Apóstolo foi justamente neste contexto. No entanto, Silas, enquanto lia um dos papiros, tropeçou e caiu com os papéis no meio do povo, interrompendo Paulo. E ali o público conheceu a personalidade naturalmente cômica e o jeito atrapalhado do judeu.

Tempos depois, Paulo e Barnabé tiveram uma séria discussão e se separaram, mas Silas passou a acompanhar o apóstolo em suas viagens, se tornando um companheiro valioso e um dos mais chegados do apóstolo.

Em entrevista ao site oficial, André Luiz Miranda relembrou a construção do papel, enalteceu os bastidores do projeto, e comentou a parceria entre Silas e Paulo na série.

“Por mais que eles passem por várias adversidades durante o caminho, o Silas é aquele ponto de equilíbrio. Ele está ali para dar uma acalmada, trazer um tom leve e para segurar esse ímpeto do amigo. É um braço direito muito fiel em todas as situações em que o Paulo vive durante essas viagens missionárias. Silas está sempre ali para sustentá-lo em qualquer situação e com um sorriso no rosto”, destacou André.

Paulo se diverte com o jeito leve de Silas na trama Divulgação/Seriella Productions

O ator explicou que o lado cômico de Silas foi criado pela autora, Cristiane Cardoso, no texto, mas ele também deu um toque pessoal ao personagem. “O texto já diz muita coisa, não precisei fazer estripulias e muitas intervenções, só criei a partir daquilo que estava escrito. A Cristiane propôs essa leveza ao personagem em momentos de tensão, e eu consegui colocar um tom de humor de uma forma muito sutil”.

Ao interpretar Silas, André encontrou semelhanças entre ele e o personagem. “A Nara Marques, nossa preparadora de elenco, sempre fala que eu sorrio com os olhos, sou assim desde pequeno. Tenho uma forma muito leve de lidar com a vida, e o Silas tem muito disso também. Apesar de tudo o que ele passa, de todos esses percalços da vida, dessas viagens, o Silas leva tudo com muita tranquilidade, leveza, e eu sou muito assim. Posso passar por qualquer tipo de situação, mas sempre tento olhar o lado bom dela. Enxergo isso no Silas. Ele tem muita fé, é isso que faz com que ele seja essa pessoa tranquila, ele sabe que vai ter a recompensa dele lá na frente”.

Silas e os discípulos

Lucas, Paulo, Silas e Timóteo se juntam para propagar o Evangelho Divulgação/Seriella Productions

Durante as viagens, Paulo e Silas conheceram Lucas (Caio Menck) e Timóteo (João Fernandes), e os quatro passaram a propagar o Evangelho juntos.

Em Filipos, Sophia (Bruna Trevisan), uma jovem dominada por um espírito mau, começou a seguir os discípulos por dias, até que Paulo se aborreceu e ordenou que, em nome de Jesus Cristo, ela fosse libertada. No entanto, os donos da menina, que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia, arrastaram Paulo e Silas até as autoridades romanas, os acusando de causar desordem e ensinar costumes que iam contra a lei deles. Assim, uma multidão se reuniu para açoitá-los.

Para André, essa foi a sequência que mais o marcou na superprodução. “Temos vários acontecimentos ao longo do caminho com o quarteto, mas o açoitamento envolve só a dupla Paulo e Silas. Percebo que é um momento em que os papéis se invertem, o Silas quase usa o poder de ser romano naquele momento, mas o Paulo diz que tem um propósito ali. Então, eles aceitam ser açoitados. E depois tem mais uma demonstração de fé dentro do cárcere [durante o terremoto], e os dois sabem que Deus está com eles o tempo inteiro”.

Silas e Paulo foram açoitados em Filipos Divulgação/Seriella Productions

O intérprete de Silas ainda destaca a alegria de ter encontrado Murilo Cezar, Caio Menck e João Fernandes na superprodução. “Gravei muito com o Murilo no começo, depois veio o Caio e o João, e descobrimos que temos uma intimidade cênica muito interessante, apesar de nunca termos trabalhado juntos. São três personagens com personalidades completamente diferentes. O Timóteo é a cópia do Paulo, O Lucas é aquele rapaz centrado, e o Silas é mais brincalhão. Eles se complementam e ajudam o Paulo a seguir firme em seu propósito”.

Bastidores

E essa relação de parceria fora de cena faz toda a diferença no projeto. “É muito bom ter essa intimidade e trabalhar com pessoas com quem nos damos bem. A gente consegue passar essa relação para o público por meio dos nossos personagens. Toda essa união e intimidade que temos, colocamos em cena. E é muito legal porque somos de diferentes gerações, eu conheço o João desde pequeno, por exemplo, é gratificante ver a evolução e o crescimento dele”.

André já finalizou as gravações da série e revela que têm sentido saudades do dia a dia com os colegas de elenco. “Os bastidores ditam como vai ser a obra, então foi muito trabalhoso, são vários acontecimentos, mas foi tão gostoso, tranquilo e divertido, que a gente não sentiu absolutamente nada dessa rotina difícil. O mais importante para que aconteça um trabalho bonito é isso, o bastidor”.

Para finalizar, o ator ressaltou a importância de Silas para sua vida e carreira. “Já fiz muitos papéis na RECORD e todos são especiais, mas com o Silas, pela leveza dele para enfrentar as situações, pude trazer influências do André para o personagem. O que foi muito bom para mim enquanto ator. E fazer parte da história de Paulo é incrível, é uma trama que precisava ser contada da forma como está sendo”.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD.

