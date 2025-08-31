A Vida de Jó ganha data de estreia na RECORD; saiba mais Nova minissérie chega à tela da emissora no dia 15 de setembro, às 21h Novidades|Do R7 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 ) twitter

Enzo Krieger interpreta Jó na primeira fase de A Vida de Jó Reprodução/RECORD

A Vida de Jó estreia dia 15 de setembro, às 21h, na tela da RECORD. A minissérie, escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, tem 20 episódios e é estrelada por Guilherme Berenguer e Juliana Didone, como Jó e Raquel, respectivamente.

Na primeira fase, o protagonismo fica a cargo dos jovens Enzo Krieger e Mah Duarte. Nomes como Floriano Peixoto, Giuseppe Oristânio, Camila Rodrigues, Fernando Pavão, Francisca Queiroz e Emilio Orciollo Netto também estão no elenco da minissérie.

A produção narra a história de um homem íntegro e profundamente temente a Deus, cuja existência é marcada por fé, provações e um intenso conflito espiritual.

Assista ao trailer oficial:

