Emilio Orciollo Netto exalta parceria com Heitor Martinez e Giuseppe Oristânio em A Vida de Jó: ‘Atores que admiro’
Ator interpreta Issacar na minissérie que estreia em setembro na RECORD
Issacar em A Vida de Jó, Emilio Orciollo Netto celebrou a chegada da minissérie ao público ao compartilhar um registro ao lado dos colegas de elenco Heitor Martinez e Giuseppe Oristânio.
“Ao lado de atores que admiro na série”, escreveu Emilio em publicação no Instagram.
Nos comentários, Heitor Martinez, o Ruben, retribuiu: “Momentos assim ficam para sempre”.
E Guilherme Berenguer, o Jó na fase adulta, disse: “Amigos queridos, lindo demais”.
A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, e estreia em setembro na RECORD.