A Vida de Jó

Emilio Orciollo Netto exalta parceria com Heitor Martinez e Giuseppe Oristânio em A Vida de Jó: ‘Atores que admiro’

Ator interpreta Issacar na minissérie que estreia em setembro na RECORD

Novidades|Do R7

Emilio Orciollo Netto registra bastidores ao lado de Heitor Martinez e Giuseppe Oristânio Reprodução/Instagram

Issacar em A Vida de Jó, Emilio Orciollo Netto celebrou a chegada da minissérie ao público ao compartilhar um registro ao lado dos colegas de elenco Heitor Martinez e Giuseppe Oristânio.

“Ao lado de atores que admiro na série”, escreveu Emilio em publicação no Instagram.

Nos comentários, Heitor Martinez, o Ruben, retribuiu: “Momentos assim ficam para sempre”.

E Guilherme Berenguer, o Jó na fase adulta, disse: “Amigos queridos, lindo demais”.

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, e estreia em setembro na RECORD.

