Saúde

As ações em Saúde para população que busca a ABADS são realizadas pela equipe do Setor Clínico no Centro de Diagnóstico e Tratamento(CDT).

O Setor realiza prevenção e promoção a saúde nas seguintes áreas: Neuropediatria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, Psicologia, Musicoterapia e Audiologia.

Todas almejam o desenvolvimento de habilidades e potencialidades que favoreçam as habilidades cognitivas, motoras, emocionais, de comunicação e inclusão social, bem como adaptação na escolaridade e a inclusão na empregabilidade por meio da metodologia do emprego apoiado.

Em todo trabalho, a participação da família é essencial no processo de habilitação/reabilitação, como principal agente estimulador.

Os programas desenvolvidos no setor englobam: Avaliação Diagnóstica Neuropsicossocial, Avaliação Neuropsicológica, Atendimento Terapêutico em Prevenção e Reabilitação, Oficinas Terapêuticas, Avaliação Audiológica e Ambulatório de Neuropediatria.

Em parceria com as Secretarias da Saúde do Estado (SES) e do Município de São Paulo (SMS) e também através do Sistema Único de Saúde (SUS), atende às crianças, jovens e adultos sem limite de idade, com diagnóstico de Deficiência Intelectual (DI), Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e/ou Deficiência Múltipla, proporcionando condições para o desenvolvimento neuropsicomotor, de acordo com as potencialidades de cada indivíduo, visando à prevenção, habilitação e reabilitação clínica.

A equipe é composta de profissionais altamente qualificados, responsáveis em avaliar a necessidade dos atendidos, realizar o estudo de caso individualizado e sugerir um plano terapêutico eficaz.

Fazem parte da Equipe de Saúde:

Coordenador e Assistente de Coordenação

Enfermeira

Fisioterapeutas

Fonoaudiólogos

Musicoterapeutas

Neuropediatras

Neuropsicólogos

Psicólogos

Psicopedagogos

Terapeutas Ocupacionais

Profissionais de apoio especializados

Equipe de Apoio Administrativo e Operacional

A estrutura da ABADS voltada aos pacientes do CDT é composta por salas de atendimento terapêutico, consultórios médicos, sala de fisioterapia, salas de avaliação, salas de interação em grupo, salas de oficinas terapêuticas, espaço lúdico (jogos), auditório, Casa de atividade de vida diária (AVD), enfermaria, quadra de esportes, salas de apoio administrativo.