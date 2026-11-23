Saiba qual é a missão da ABADS
Não devemos subestimar as pessoas com deficiência, pois devemos enxergá-las com igualdade, afinal, como qualquer um de nós, elas têm sonhos, projetos de vida, desejos, sentimentos e direitos.
Foi com esse pensamento que nasceu a ABADS (Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social), e lá se vão 74 anos de existência. Uma entidade sem fins lucrativos, que vem cumprindo seu papel de agente de transformação da sociedade, por meio da promoção de valores humanos.
Por isso, nossa missão é oferecer programas e serviços especializados nas áreas de serviço social, saúde, educação para crianças, jovens e adultos com Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando incentivar o exercício da cidadania, a inclusão social e a inclusão no mercado de trabalho.
Abrace a ABADS!