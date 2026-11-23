Reabilitação, Educação e Inclusão em um só lugar

São mais de 8 mil metros quadrados de estrutura utilizados para a prevenção, habilitação e reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor dos atendidos Divulgação/ABADS

Para isso, contamos com instalações e recursos físicos adequados e profissionais qualificados, a ABADS oferece quatro setores de atendimento:

• Serviço Social;

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• Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT) – Saúde;

• Escola Especial de Ensino Fundamental I – Educação;

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• Inclusão no Mercado de Trabalho.

Em todas as ações, há o envolvimento das famílias, que participam ativamente do processo de desenvolvimento e reabilitação.

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São mais de 8 mil metros quadrados de estrutura utilizados para a prevenção, habilitação e reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor dos atendidos.

Contamos com a atuação de uma equipe multidisciplinar capacitada, formada por neuropediatras, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogas, musicoterapeutas, professores, entre outros profissionais — todos dedicados a desenvolver as potencialidades do ser humano para a expansão dos recursos comunicativos e das habilidades funcionais, incluindo mobilidade, autocuidado e atuação social.