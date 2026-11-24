Conheça a campanha Abrace a ABADS Ao fazer parte desse movimento, você está não apenas contribuindo com recursos financeiros, mas também com esperança

A ABADS, há décadas, tem se dedicado ao atendimento gratuito de crianças, adolescentes e jovens com Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) Divulgação/ABADS

A Campanha Abrace a ABADS foi criada para oferecer à sociedade uma maneira simples de praticar a solidariedade, por meio de doações que ajudam nossa instituição a transformar vidas, oferecendo apoio a quem mais precisa. Cada pequena contribuição faz uma grande diferença quando unimos forças!

A ABADS, há décadas, tem se dedicado ao atendimento gratuito de crianças, adolescentes e jovens com Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo inclusão e dando a essas pessoas a oportunidade de desenvolver seu pleno potencial.

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A campanha acontece no mês de dezembro, e as doações podem ser feitas por PIX, transferência online, cartão de crédito ou por ligação telefônica. Ao fazer parte desse movimento, você está não apenas contribuindo com recursos financeiros, mas também com esperança e possibilidades para muitas famílias que dependem dos nossos serviços.

Faça o bem! Sua contribuição transforma sonhos em realidade.

Abrace essa causa! Abrace a ABADS!