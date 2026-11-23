Faça parte da campanha Abrace a ABADS Entre 1° e 31 de dezembro, a instituição pede o seu apoio para seguir atendendo mais de 1.000 famílias

Abrace a ABADS e contribua para o atendimento de mais de 1.000 famílias Divulgação/ABADS

A campanha Abrace a ABADS 2026 já começou! A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (ABADS) convida a sociedade e os veículos de comunicação a se unirem em prol de uma causa social, que apoia pessoas com deficiência.

De 1° a 31 de dezembro, a instituição receberá doações via PIX, cartões de débito e crédito, transferências e chamadas telefônicas, com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços oferecidos a mais de 1.000 famílias brasileiras.

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Nossa história

Com 74 anos de história, a ABADS é uma referência no atendimento a pessoas com Deficiência Intelectual, múltipla e com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em tempos desafiadores como os que vivemos, a campanha anual se torna cada vez mais essencial. Acreditamos que, com o apoio da mídia, podemos alcançar ainda mais pessoas e famílias, assegurando que a nossa missão continue transformando vidas.

Abrace a ABADS você também!

A ABADS convida os veículos de comunicação a abraçarem a iniciativa e colaborarem com a divulgação da campanha. Sabemos que a adesão é voluntária, mas acreditamos que o envolvimento de líderes e executivos do setor pode ser decisivo para alcançar mais famílias e, consequentemente, fazer uma diferença ainda maior. Juntos, podemos criar um movimento de solidariedade!

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Para participar, é simples: qualquer veículo pode contribuir ao divulgar os conteúdos da campanha Abrace a ABADS na grade de programação, no site ou nas redes sociais.

As doações podem ser feitas via PIX, cartões de débito e crédito, transferências bancárias ou chamadas telefônicas, e todo o valor arrecadado será destinado à manutenção dos serviços especializados oferecidos gratuitamente a mais de 1.000 famílias atendidas pela ABADS.

Acreditamos que o papel da mídia não é só informar, mas também inspirar ação. E, com o seu apoio, podemos ampliar ainda mais esse impacto positivo na vida de centenas de famílias!