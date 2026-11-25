Veja quais são as ações da ABADS na área da saúde

A ABADS conta com profissionais altamente qualificados Divulgação/ABADS

As ações em saúde da ABADS para a população que busca a instituição são realizadas pela equipe do Setor Clínico, no Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT).

O setor oferece atendimento nas áreas de: Neuropediatria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, Psicologia, Musicoterapia, Arteterapia e Audiologia. Todas as áreas almejam a superação dos prejuízos e buscam o desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras, emocionais, de comunicação e interação social.

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A participação da família é essencial no processo de habilitação/reabilitação, como principal agente estimulador em todos os trabalhos.

Os programas desenvolvidos no setor englobam: Avaliação Diagnóstica Neuropsicossocial, Avaliação Neuropsicológica, Atendimento Terapêutico em Prevenção e Reabilitação, Oficinas Terapêuticas, Avaliação em audiologia e Ambulatório de Neuropediatria.

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Em parceria com as Secretarias de Saúde do Estado (SES) e do Município de São Paulo (SMS), e por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a ABADS atende às crianças, jovens e adultos, sem limite de idade, com diagnóstico de Deficiência Intelectual (DI), Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou deficiência múltipla, proporcionando condições para o desenvolvimento neuropsicomotor, de acordo com as potencialidades de cada indivíduo, visando a prevenção, habilitação e reabilitação clínica.

Contamos com uma equipe composta de profissionais altamente qualificados, responsáveis em avaliar a necessidade dos atendidos, realizar o estudo de caso individualizado e sugerir um plano terapêutico eficaz.

A estrutura da ABADS, do Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT), é composta por: salas de atendimento terapêutico, consultórios médicos, sala de fisioterapia, Casa de Atividade de Vida Diária (AVD), enfermaria, quadra de esportes e salas de apoio administrativo.